Rosa Villacastín se frota los ojos al ver lo que hace 'Tardear' ante el caso Montoro: "Me voy a La Sexta"

Hace una semana, Rosa Villacastín no se cortaba nada al compartir un mensaje que pedía al PSOE que tomara acciones legales contra Mediaset y 'Tardear' por lo que estaban difundiendo de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Un tema que se ha convertido en contenido diario del programa de Frank Blanco. Este viernes, la periodista ha vuelto a poner un tuit contra el espacio al ver que seguían con ese tema y no hablaban de la imputación de Cristóbal Montoro.

Y es que no hay día que en 'Tardear' no aborden el caso de las saunas del suegro de Pedro Sánchez y rara es la tarde en la que la mesa no está llena de periodistas afines a la derecha como Ketty Garat, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta o Irene Tabera, de OK Diario, que es la que está investigando todos estos asuntos.

Este viernes, 'Tardear' no dudaba en contestar a José Luis Ábalos después del ataque que el ex ministro había lanzado contra el programa de Telecinco en redes sociales. Y para ello volvían a analizar la última hora de su caso y del de Cerdán. Por ello, Rosa Villacastín no dudaba en volver a cuestionar al espacio de Unicorn Content.

"Aquí sentada frente al televisor esperando que 'Tardear' aborden la imputación de Montoro. Nada, siguen con Cerdán y Ábalos. ¿Se les habrá olvidado? Me voy a La Sexta", exponía la periodista en su cuenta de "X". Sin embargo, como Rosa cambiaba de canal no podía comprobar que en el programa sí que hablaron del caso de Montoro.

Aquí sentada frente al televisor esperando que @tardeartv aborden la imputación de Montoro. Nada, siguen con Cerdan y Abalos. Se les habrá olvidado? Me voy a la Sexta. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) July 17, 2025

'Tardear' si que habla de Montoro tras la crítica de Rosa Villacastín

Y es que aunque es cierto que en 'Tardear' no paraban de cebar que iban a contestar a Ábalos y que iban a hablar de la última hora sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez sin hacer mención alguna a la imputación del que fuera Ministro de Hacienda con Mariano Rajoy; hacia el final de dicha tertulia si que hablaban del tema.

"Esto es como una especie de viaje en el tiempo porque ha vuelto el ex ministro Montoro a nuestras vidas porque acaba de ser imputado por presuntamente cambiar leyes para beneficiar a empresas gasistas. Esto fue entre 2011 y 2018. Se dio de baja en el PP ayer mismo. Pero también se sabe que usó la agencia tributaria presuntamente para conocer datos de gente muy famosa", recalcaba Frank Blanco antes de debatir sobre este asunto durante apenas cuatro, cinco minutos.

Lo hacían eso sí dejando entrever que era muy raro que saliera justo este caso ahora que el PSOE está contra las cuerdas. "¿No os parece que esto llega en un momento muy curioso? ¿Por qué conocemos esto y pasa esto en este momento?", cuestionaba el presentador. "Es una nueva cortina de humo como el caso del novio de Ayuso para que no se hable de la corrupción del PSOE", espetaba sin pudor Irene Tabera.