Rosa Villacastín da un hachazo a Mariano Rajoy y pide tomar nota de Marta Gómez Montero y Cintora en 'Malas Lenguas'

Mariano Rajoy continúa en el centro de la polémica tras su controvertido artículo sobre la selección francesa y su consiguiente silencio frente a las críticas a su discurso racista. Así, Rosa Villacastín no ha dudado en tomar sus redes para cargar contra el expresidente del Gobierno, exigiendo una rectificación y utilizando a Jesús Cintora como ejemplo de cómo proceder en este tipo de incidentes, recordando lo sucedido este fin de semana en 'Malas Lenguas'.

Las palabras del antiguo líder del Partido Popular continúan generando debate, especialmente por su afirmación de que España jugará este martes contra una selección francesa "sin franceses", haciendo referencia a la ascendencia argelina de muchos de los jugadores, lo que ha generado un debate abierto en las últimas horas sobre el racismo deliberado del exlíder del Ejecutivo.

Rosa Villacastín pone de ejemplo lo sucedido en 'Malas Lenguas' para pedir una rectificación a Rajoy

Si bien esta cuestión ha monopolizado gran parte de las tertulias de actualidad durante las últimas horas, Rosa Villacastín se ha pronunciado lejos de las cámaras, a través de su perfil de X. "El expresidente Mariano Rajoy debería tomar nota del gesto de Marta Gómez Montero volviendo a 'Malas Lenguas' después de la 'espanta' del sábado", ha señalado con dureza la veterana periodista, haciendo referencia al incidente que Jesús Cintora vivió con una de sus colaboradoras este fin de semana.

El expresidente @MarianoRajoy debería tomar nota del gesto de @martagmontero volviendo a @MalasLenguas_Tv , después de la “espanta” del sábado. Una actitud que le honra, de igual manera que honra a Cintora, al disculparse si en algo le molesto. @MarianoRajoy, rectifica!!!!!!! — rosa villacastin (@RosaVillacastin) July 14, 2026

Villacastín ha puesto el foco así en la respuesta del conductor de 'Malas Lenguas' y el equipo de la corporación, que lejos de invalidar el enfado de colaboradora o cargar contra ella tras su plantón en directo, han ofrecido sus sinceras disculpas, consiguiendo que Marta Gómez Montero regresase este lunes al plató de La 2 tras jurar que "prefería comer mierda" antes que "volver a ser humillada" por el presentador.

"Una actitud que le honra, de igual manera que honra a Jesús Cintora, al disculparse si en algo le molestó. Mariano Rajoy ¡Rectifica!", ha terminado señalando Rosa Villacastín, exigiendo al antiguo presidente del Gobierno una respuesta ante las críticas que continúa recibiendo por su peligrosa reflexión sobre si los jugadores de la Selección francesa son franceses o no basándose en su color de piel.

