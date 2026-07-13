Ramón Espinar enfrenta a Antonio Naranjo tras su alegato en 'En boca de todos' sobre la polémica de Rajoy con la selección de Francia

Ramón Espinar ha vivido un tenso desencuentro con Antonio Naranjo en la mesa de debate de 'En boca de todos' tras repasar el último artículo firmado por Mariano Rajoy en El Debate, que ha desatado la polémica. Sin embargo, mientras el que fue dirigente de Podemos ha aprovechado el altavoz de Cuatro para denunciar la gravedad del discurso del expresidente del Gobierno, el presentador de Telemadrid ha tratado de restar importancia al asunto.

El texto de opinión publicado por Mariano Rajoy sobre el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre Francia y España ha causado todo un revuelo en el espacio conducido por Nacho Abad este lunes. Y es que, al referirse a la selección francesa el expolítico del Partido Popular ha aclarado que se trata de "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses", colocando su artículo en el centro de la polémica por sus insinuaciones racistas.

Ramón Espinar se enzarza contra Antonio Naranjo por su defensa de Rajoy: "Ha manchado la imagen impoluta que tiene España gracias a Pedro Sánchez"

"La gracia que te hace esto cuando eres el ex presidente del Gobierno es ninguna", ha condenado rápidamente Ramón Espinar para dejar claro su absoluto rechazo al discurso del expresidente. "¿Tú sabes qué gracia haría que un día os plantarais delante de Aurélien Tchouaméni y le dijerais que no es francés?", ha insistido el colaborador asegurando que estas palabras no son un caso aislado y reflejan un problema mucho más grave y extendido entre la sociedad actual.

➡️ Rajoy la lía antes del España-Francia: asegura que los franceses jugarán “sin franceses” y sus palabras desatan la polémica.



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Así, el exdirigente de Podemos ha puesto el grito en el cielo denunciando que, lejos de tratarse de un comentario inofensivo, refuerza la línea de pensamiento de aquellos que defiende que "los argelinos y los negros no son franceses" o que "los españoles negros no son españoles". Ha sido entonces cuando Antonio Naranjo ha salido en defensa del que expresidente del Gobierno, desvinculando los prejuicios denunciados por Espinar de la columna de Rajoy.

"Se lo dices a quien lo piense", ha advertido entonces el colaborador de Nacho Abad a Ramón Espinar, separando a Mariano Rajoy del discurso racista que ha paralizado la mesa de debate. Así, el presentador de Telemadrid ha increpado a su compañero por atribuir un peso ideológico al artículo del expresidente que no le correspondía. "Ha hecho una broma tonta", ha sentenciado el periodista.

Así, el rostro de Telemadrid no ha dudado en cargar contra el colaborador por "generalizar" su discurso. "Ya estoy hasta el moño de que cada vez que tienes que decir una cosa, des por supuesto que el que tienes delante piense así", ha denunciado ante las cámaras de Cuatro. Mientras tanto, Espinar se ha revuelto de lleno al ver cómo el programa permitía que Antonio Naranjo minimizase la gravedad de las declaraciones del exjefe del Ejecutivo.

"Lo que ha pasado es que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manchado la imagen impoluta, impoluta que tiene España gracias a Pedro Sánchez y a su Gobierno, con una payasada, y vosotros estáis defendiendo a Rajoy", ha remarcado Ramón Espinar cargando de lleno contra el tono permisivo generalizado en la mesa. "Sería muy preocupante que alguien pensara de verdad la broma que ha hecho Rajoy", ha terminado denunciando tras señalar a Naranjo como cómplice de ese discurso al blanquear a Rajoy.