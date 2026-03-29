Al descubierto el motivo por el que Paolo Vasile fichó a Tania Llasera y la petición de un directivo de Mediaset que nunca cumplió

Durante años Tania Llasera fue uno de los rostros más queridos de Mediaset España, donde llegó en el año 2010 y estuvo trabajando hasta el 2020. Una década en la que presentó y colaboró en numerosos espacios del grupo de comunicación, como 'Resistiré', 'Fama ¡a bailar!', 'Vuélveme loca', 'La Voz' y 'Las Campos'.

Ahora, alejada de la pequeña pantalla, se ha convertido en toda una influencer en redes sociales. Ha hecho de su perfil de Instagram el mejor altavoz de las mujeres con cuerpos no normativos. En la citada red social presume con orgullo de sus kilos, lo que le ha generado muchos apoyos, pero también algunas críticas. Lo que no entiende es cómo estos comentarios negativos le llegan, sobre todo, de otras mujeres.

"Estoy alucinada de la cantidad de energía que, especialmente mujeres, escupen en forma de veneno a través de estos vídeos", ha lamentado Tania Llasera. Aunque también reconoce que despierta "pasiones", hasta tal punto que muchas mujeres y hombres le paran por la calle para agradecerle sus reflexiones. Incluso desvela que ese fue el motivo por el cual Paolo Vasile la fichó como presentadora de Mediaset.

El motivo por el que Vasile fichó a Tania Llasera

El exconsejero delegado del grupo de comunicación italiano vio en ella a una aliada perfecta para conectar con el público femenino. Así lo ha reconocido ella misma en un vídeo compartido en su perfil de TikTok: "Me dijo: '¿Sabes por qué te doy trabajo? Porque tienes algo muy raro en una presentadora, y es que caes muy bien a las mujeres".

Según Tania Llasera, Vasile estaba convencido de que "las mujeres despiertan muchas envidias y críticas", por lo que, en ese sentido, las presentadoras televisivas no suelen gozar de mucha simpatía entre la audiencia femenina que ve los programas. "Pero tú tienes la enrome habilidad, que te sale natural, de caer bien a las mujeres. Eso es tan raro, que por eso te doy trabajo", recuerda que le dijo el empresario.

Unas palabras que ella se tomó como un "cumplidazo", pero eso sí, deja claro que se negó a dejarse el "pelo largo" y a cumplir otras recomendaciones que le hizo el italiano. Esto es algo que ya comentó hace tiempo en una entrevista a la revista Clara. "Podrá opinar de todo, pro del pelo no", le contestó la presentadora, aún sabiendo que se estaba jugando su puesto de trabajo.