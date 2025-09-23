Tania Llasera, presentadora, 46 años, destapa su etapa "horrible" en Mediaset tras quedar apartada

Tania Llasera debutó en la televisión española en el año 2007, tras haber vivido muchos años en Londres, donde trabajaba en la BBC. En nuestro país, ha pasado por casi todas las cadenas, y ha presentado y colaborado en multitud de programas, como '¡Fama, a bailar!', 'La Voz', 'Resistiré, ¿vale?' o 'D Corazón'. También ha sido concursante de 'MasterChef Celebrity'.

Actualmente, está centrada en su podcast Upeka, y ha optado por alejarse de la pequeña pantalla. En una entrevista en exclusiva para la revista 'Semana', Tania Llasera reconoce que "la gente me para por la calle preocupada por no verme en televisión, no entienden que pueda vivir sin asomarme a sus salones".

Al echar la vista atrás y recordar sus inicios en la televisión de nuestro país, la presentadora vasca confiesa que "me da ternura porque me lo curré muchísimo. Estaba tan contenta de estar en Madrid, tan contenta de entrar en algo que amo, que era la tele. Cuando empecé me parecía fenomenal si había que meter 27 horas a un día de 24. ¡Y encima lo hacía feliz subida en unos tacones! Todo me parecía fenomenal".

Tania Llasera recuerda sus difíciles comienzos en Mediaset: "Había codazos"

Sin embargo, no todo fue de color de rosas. También tuvo momentos muy duros, tal y como ella misma ha reconocido. Tania Llasera siempre ha sido una gran defensora de la hermandad entre mujeres algo que, allá por el 2007 "no existía": "Era una guerra encarnizada entre mujeres. Yo recuerdo momentos horribles, sobre todo cuando entré en Mediaset. Se llevaba en aquella época la extensión de pelo y cariñosamente lo llamábamos 'las ratas' y cada una llegaba corriendo a peluquería con su rata y había bastante codazos para que su rata fuera la primera que peinaran las peluqueras. Era una etapa en la que había codazos entre mujeres por todo".

En una ocasión, Tania Llasera llegó a contar que, en sus inicios, un director le dijo que, si quería dedicarse a la televisión, tenía que operarse la nariz, el pecho, y perder 20 kilos. Algo que jamás se le pasó por la cabeza: "Mi nariz torcida es de mi padre y de lado es de mi madre. Mis tetas son pequeñas, pero son súper elegantes. Y aunque una mira a Cuenca, la otra a Tarragona, son ideales y son mías. Y no me voy a meter en ningún quirófano porque un señoro me lo diga. Gracias a Dios tuve la suficiente personalidad. También me pilló con 28 años, no es lo mismo que te pille con 20…".

Tania Llasera denuncia la ausencia de mujeres maduras en televisión

La vasca también lamenta que, en la televisión actual, apenas dan oportunidades a mujeres de cierta edad: "Quitando a Ana Rosa, a Susanna Griso y a dos más, es verdad que, por ejemplo, en concursos casi todos son hombres… A mí me lo explicó hace muchos años Máximo Huerta, que realmente en televisión se te paga un caché bastante alto porque está asegurado que la gente se va a hartar de ti tarde o temprano. Hay un desgaste por exposición que es una realidad".

"Entonces, ¿qué pasa? Que te pagan mucho porque estás desgastando tu imagen cada día y algún día vas a estar jubilado en tu casa y nadie te va a querer más. Con las mujeres pasa antes, porque claro, a las mujeres se nos dan dos bazas: la juventud y la belleza. En el momento que la juventud y la belleza desaparecen, dejas de interesar y me da mucha rabia porque nos invisibilizan cuando más tenemos que decir que es cuando ya sabemos lo que nos gusta, tenemos unos valores y sabemos por dónde no queremos ser pisoteadas. En el fondo creo que nos apartan porque es cuando más peligrosas podemos ser y encima ahora queremos unirnos", lamenta.

"Me creí durante mucho tiempo que no podía ser inteligente y guapa. Recuerdo pensar "pues tendré que elegir una de las dos". Y yo, después de 12 años de terapia te puedo decir que soy guapa e inteligente, pero me da mucha rabia que me haya costado mucho dinero en psicólogos llegar hasta aquí", sentencia Tania Llasera.