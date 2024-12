La desgarradora confesión de Tania Llasera tras ser víctima de maltrato en 'D Corazón': "Me costó decirlo"

Este domingo, 8 de diciembre, Tania Llasera se ha abierto en canal en 'D Corazón'. La periodista ha comentado sus recientes declaraciones a los medios de comunicación, en las que confesaba haber sido víctima de malos tratos por parte de una de sus exparejas. La bilbaína ha aportado algunos datos más en el programa de crónica social de La 1 en el que colabora.

'D Corazón' estaba analizando las recientes palabras de Fabiola Martínez, con motivo de la publicación de su libro. Entre otras cosas, la exmujer de Bertín Osborne cuenta en su libro los abusos sexuales que sufrió de niña. Por ello, en el programa han recordado la importancia de denunciar una situación de ese calibre. A raíz de esto, el espacio conducido por Jordi González y Anne Igartiburu ha mostrado las declaraciones de su colaboradora compartiendo el acoso que sufrió a manos de una de sus exparejas.

Tania Llasera ha dado un paso al frente y ha realizado un discurso muy valiente en el que ha recibido el apoyo de todos sus compañeros de programa. "Me costó muchos años superarlo, para empezar, y luego me costó mucho tiempo decirlo, sí. Sobre todo, porque en prensa yo lo dije en la época de Rocío Carrasco. Yo tuve un novio que me maltrató, hace muchos años, y el titular fue que me habían violado y no fue así", comentó la periodista hace poco en un photocall.

El valiente discuro de Tania Llasera: "Es hora de que el miedo cambie de bando"

Además, dejó claro que no cree en el perdón en este tipo de situaciones: "No, lo siento, pero ni el tiempo lo cura". Unas palabras que ha comentado este domingo en 'D Corazón', donde ha hecho un importantísimo alegato de superación y valentía. "Nunca había hablado de esto en público de la manera en lo que he hecho ahora. Sí que lo comenté alguna vez, pero no con tantas letras ni palabras. Cuando te está sucediendo una situación de abuso, no lo ves. Eso nos pasa a muchas", ha empezado analizando Tania Llasera.

"He tardado casi 10 años en darme cuenta que yo había vivido una relación de abuso. Era un hombre que me pegaba, que me trataba muy mal y que me hizo sentir que yo no valía para nada. Me decía que no era inteligente ni guapa ni nada. Me ha costado muchísimo volver a construirme, de la mano de mucha terapia. De ahí, que abogue tanto por la salud mental, es esencial", ha continuado.

Además, confesaba la periodista que "me emociona mucho este tema. Creo que, de verdad, ya es hora de que el miedo cambie de bando y la vergüenza también. Nosotras tenemos que poder abiertamente si hemos tenido un problema y acusar". Estas palabras de Tania Llasera dejaron estupefacta a Anne Igartiburu, quien reconocía que "no sabía nada". La presentadora brindó todo su apoyo a su colaboradora. "Está trabajadísimo. Gracias. Anne", le contestó Tania, a modo de agradecimiento. "Te has rehecho y eres un referente para muchísimas mujeres", aseguró la comunicadora vasca.