'D Corazón' revela el paso más allá de María del Monte con Isa Pantoja tras su 'De Viernes': "Consta que…"

La desgarradora entrevista que Isa Pantoja concedió hace una semana en '¡De viernes!' supuso la ruptura total de la relación con su madre y con su hermano. Sin embargo, ha dado pie a un hecho totalmente inesperado, y es que, al parecer, sus durísimas confesiones habrían propiciado un acercamiento con su madrina, María del Monte.

Cabe recordar que, tras llegar de Perú, Isa Pantoja pasó la mayor parte de su infancia, y según ella los momentos más bonitos, junto a la artista, por aquel entonces íntima amiga de su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, el fin de la amistad de ambas provocó que la tonadillera separara a su hija de su madrina. Y, desde entonces, la joven no había vuelto tener relación con ella por no hacer daño a su madre.

Pero ahora que la colaboradora de 'Vamos a ver' da por rota la relación con su progenitora, las cosas han cambiado. Eso es lo que aseguraron este domingo, 1 de diciembre, en 'D Corazón'. En concreto fue el periodista Alberto Guzmán el que informó sobre el presunto acercamiento entre María del Monte y su ahijada.

'D Corazón' destapa el acercamiento entre María del Monte e Isa Pantoja

"Parece bastante claro que María del Monte e Isa Pantoja han retomado su relación y solo la vida dirá hasta dónde llega este acercamiento", comentaban en el programa de crónica social de La 1 de TVE. "¿Cabe la posibilidad de una reconciliación?", preguntaba Jordi González a su colaborador. Y la respuesta de Alberto Guzmán era categórica: "Me consta que tienen una relación más cercana de lo que pensamos y de lo que sabemos".

Pese a esto, el periodista ha criticado la actitud de María del Monte tras la operación de apendicitis a la que se sometió Isa Pantoja hace unos meses. "Hechos son amores y lo demás buenas intenciones. Aquí se está criticando mucho a Isabel Pantoja porque no fue a ver a Isa cuando tuvo la apendicitis, que estuvo bastante fastidiada, pero tampoco fueron grandes amigos ni María del Monte", ha recordado el colaborador.

Sin embargo, Valeria Vega no estaba de acuerdo con él: "(Isabel) es su madre, hay un matiz enorme". Por su parte, Gema Fernández también se ha mostrado contraria a la opinión de su compañero: "No puedes defender lo indefendible. María del Monte, sabiendo lo que provocaría si fuera al hospital en esta situación pudiendo hablar con ella por teléfono, no tiene por qué montar ese numerito. Ahora, que tu madre ni te llame ni vaya a verte a mí me parece tremendo, sobre todo cuando sí lo hace con otras personas", sentenció la periodista.