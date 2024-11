José Manuel Parada utiliza 'D Corazón' en TVE para mandar este inesperado palo a 'De Viernes'

'De Viernes' está a punto de cumplir un año en Telecinco. Y desde su estreno, el programa ha dado voz a varios hijos de famosos que han acudido a criticar o cuestionar a sus madres. El mayor ejemplo es Ángel Cristo Jr. pero también lo hemos podido ver con José María Almoguera o Isa Pantoja. Y por eso, este domingo José Manuel Parada no ha dudado en lanzar un dardo al programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona desde 'D Corazón' en TVE.

Y es que este domingo, 'D Corazón' se hacía eco de las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. en las que deja claro que no quiere saber nada de su madre Bárbara Rey ni de su hermana Sofía Cristo y ha dejado caer que podría sacar más material. "Lo que me ha pasado a mí no le ha pasado nunca a ningún otro hijo de famoso. Una madre no es solo la que pare, es la que está ahí a tu lado, y un padre igual y yo por desgracia no he tenido a ninguno de los dos. Me han intentado destruir de todas las maneras. Mi madre fuera y mi hermana fuera", aseguraba el hijo de la ex vedette.

Tras la emisión del vídeo, Jordi González trataba de preguntarle a José Manuel Parada cuál es el objetivo de Ángel Cristo Jr. ya que él es uno de sus máximos defensores. "¿Dónde quiere ir a parar? ¿Quién ha tirado la primera piedra?", cuestionaba el presentador de 'D Corazón'. "No es tan fácil, él habla de que ha pasado una vida muy dura, él se siente un niño maltratado", respondía Parada.

Tras ello, Gema Fernández recalcaba que hay algo que no sabemos que es lo que pasó entre madre e hijo para que todo haya acabado así. Asimismo, la colaboradora recordaba que todo era por un tema de dinero porque Ángel le pidió dinero y su madre no se lo quiso dar y como venganza decidió ir a 'De Viernes' hace un año para arremeter duramente contra ella.

La crítica de José Manuel Parada a 'De Viernes' en 'D Corazón'

A partir de ahí, se generaba un debate en 'D Corazón' sobre por qué José Manuel Parada se ha puesto de parte de Ángel Cristo Jr. a pesar de que siempre fue amigo de Bárbara Rey. "Tratar de estar equidistante en este tema solo me ha dado bofetones", aseveraba él. "Tú en este tema te has posicionado con Ángel, de hecho has ido a su boda", le replicaba Susana Jiménez. "¿A mí me habéis oído hablar mal de Bárbara Rey? ¿Yo tengo algún motivo para no ir a la boda de este niño al que he visto desde que era pequeño?", se defendía Parada.

"Ángel Cristo ha dicho cosas tan graves de su madre que es imposible ponerse de su lado sin distanciarte de la otra parte", incidía Susana Jiménez. "¿Tú estás de acuerdo de todo lo que ha dicho Ángel Cristo y de su modus operandi?", le preguntaba la periodista a su compañero. "Si es verdad lo que dice Ángel Cristo, ¿creéis que es la mejor educación para un niño?", les repreguntaba Parada a sus compañeras. "Pero no es necesario hacerlo público y llevar a su madre a ese escarnio", contestaba por su parte Gema Fernández.

Era entonces cuando José Manuel Parada soltaba una indirecta muy directa a 'De Viernes'. "Creo que últimamente se ha puesto de moda los hijos de su madre que van a televisión por dinero a contar cosas de su madre. Con ninguno ha habido la crueldad que está teniendo parte de la prensa como se tiene con Ángel Cristo. Y cada semana es un hijo hablando mal de su madre. Por cierto nunca hablan mal de los padres, siempre es de las madres, no entiendo por qué", sentenciaba el que fuera presentador de 'Cine de barrio'.