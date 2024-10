José Manuel Parada, incapaz de contenerse lo que suelta por su boca de Isa Pantoja y su adopción

José Manuel Parada se ha pronunciado con máxima claridad sobre toda la polémica con Isa Pantoja en su última colaboración en el programa 'Mañaneros' de La 1 de TVE. Y es que todas las tertulias de todos los programas de televisión hablan del asunto que ha conmocionado a medio país.

El magacín que conduce Adela González ha tratado el traslado de Isabel Pantoja de Cantora a Madrid, donde pretende afincarse. En ese momento, Lydia Lozano ha recordado algo que en su momento ya trascendió sobre la tonadillera y Parada: "Tú querías tener un hijo con Isabel Pantoja".

"Pues sí, se lo pedí. ¿Hay algo de malo? Me parecía una muy buena madre, aunque viendo los últimos acontecimientos no sé si estaba muy acertado", ha espetado José Manuel Parada en referencia a esa dura entrevista de Isa Pi que está en boca de todo el mundo.

"¿Antes o después de la adopción?", le han preguntado en el programa. "A mi me parecía una buena madre, en la adopción Isa Pantoja era la niña mimada de allí", ha aseverado el colaborador con rotundidad. Adela González, por su parte, no ha dado crédito: "¿Es verdad? ¿Te hubiera gustado?". "Entonces sí, ahora no", ha sentenciado él. "Pues menos mal", ha apostillado con sorna María Eugenia Yagüe.

"El mimo que le daba entonces a Isabelita era total y absoluto. Después la cosa cambió con el tiempo cuando la niña se hizo mayor. Y el problema no era con la madre, era con el resto de la familia. La madre con la niña era una cosa preciosa", ha sostenido José Manuel Parada sobre esa primera etapa de la adopción.

Y para entrar aún más en el fondo del asunto, en 'Mañaneros' también le han preguntado a Parada si le ha sorprendido el testimonio de Isa Pantoja en el programa de Telecinco y ha sido ahí cuando se ha deslenguado, cerrando filas con Isa Pantoja con palo incluido a su madre.

"Yo cuando he oído ciertas cosas me he sentido totalmente identificado. Sobre todo cuando dice 'qué mal le he hecho yo a mi madre para que prescinda de mi'. Yo eso me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué le he hecho yo malo a Isabel? Si tenía que estar agradecida de no haber contado nada de todo lo que he vivido en Cantora y La Moraleja. Entonces, ¿por qué?. No lo entiendo. Por eso me identifiqué totalmente con Isa", ha declarado José Manuel Parada.