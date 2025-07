Marta López impugna la encerrona que le hacen en 'Tardear': "Sois todos unos falsos"

Durante las últimas semanas, Marta López se convirtió en la protagonista de 'Tardear' debido a su boda. Antes del enlace, la colaboradora estuvo en el punto de mira por los compañeros y amigos a los que no había invitado. Posteriormente fue por la comida que habría dado en la boda y por haber dejado a otros novios sin lugar para su convite.

Este martes, 'Tardear' volvía a situar a Marta López en el foco al asegurar que iban a ver la luz las imágenes secretas de su boda y que por primera vez los espectadores iban a poder disfrutar del vídeo del enlace de la colaboradora. Pero además desde el programa que presenta Frank Blanco le pedían que llevara su vestido de boda para mostrarlo ante la audiencia.

Lo que no se esperaba Marta López es lo que le iban a pedir en 'Tardear' y es que se pusiera el vestido en directo. "Esto no me lo habían dicho", aseveraba la colaboradora al enterarse del giro que había dado la dirección con respecto al vestido de novia. "Me habéis pedido el vestido y lo he traído para que lo critiquéis, como todo", añadía a modo de pulla y reproche después de que hayan cuestionado prácticamente todo lo relacionado con su boda.

"Yo que tú me pondría el vestido porque la verdad es que es más bonito puesto que quitado", le animaba Belén Rodríguez. "No, no es precioso", defendía Paloma Barrientos mientras Marta le decía a su compañera Belén que era una envidiosa. "Es por hacer un favor, con lo que aquí han criticado las personas que fueron a tu boda", le comentaba con sorna Frank Blanco.

"¡Qué cara más dura tenéis!", soltaba entonces Marta López al ver como Frank Blanco y el resto de compañeros de 'Tardear' trataban de quitarse el bulto de haber sido ellos quienes han criticado todo sobre su boda. "Sois todos unos falsos, lo que me decís aquí no me lo decís fuera", añadía la colaboradora dejando entrever que por delante la criticaban y por detrás le decían solo cosas bonitas.

Tras ello, 'Tardear' optaba por abrir una encuesta en redes sociales para que la audiencia pudiera votar si les parecía que la boda de Marta López era cutre o no tras compartir las imágenes de ese día. Pero lo peor venía cuando Belén Rodríguez señalaba que el lugar del convite parecía un polígono. "Mi boda no fue en un polígono. En un polígono trabajarás tú por las noches", le replicaba Marta a su compañera produciéndose un tenso rifirrafe.

Después, pese a todo, Marta López accedía a ponerse el segundo vestido de novia y mostrárselo a toda la audiencia en directo. Y finalmente, Frank Blanco revelaba el resultado de la encuesta que habían abierto. "La audiencia ha decidido que la boda de Marta López no es cutre con el 74% de los votos", anunciaba. "No puedo hacer mucho más, muchísimas gracias a los espectadores y al programa a pesar de todo", añadía la colaboradora celebrando lo que había votado la audiencia.