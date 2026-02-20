El nuevo programa de Frank Blanco en esta cadena seis meses después de quedar apartado de Mediaset

Desde que 'Tardear' puso fin a su aventura en las tardes de Telecinco, no ha habido ni rastro de Frank Blanco o Verónica Dulanto, los presentadores de su última etapa, por ninguno de los espacios de la cadena. Y aunque desde la cancelación del magacín vespertino, el comunicador se ha mantenido alejado de Mediaset, su trayectoria ha continuado en Castilla-La Macha Media, donde conducirá un nuevo proyecto en forma de dating show.

Una vez el magacín anteriormente capitaneado por Ana Rosa Quintana cerró sus puertas de forma definitiva, el comunicador apostó por continuar su camino televisivo en la cadena autonómica, donde conduce actualmente el concurso 'Atrápame si puedes'. Y su manera de conectar con el público a través de su estilo único y su espontaneidad han dado sus frutos en su nueva casa televisiva, pues va a multiplicar su presencia con un nuevo proyecto.

💌 ¿Quieres encontrar el amor? ¿Buscas una cita diferente y divertida?



Abierto el casting para el nuevo programa de citas de CMM, presentado por @Frank_Blanco.



25 AÑOS LATIENDO CONTIGO ❤️#25añosCMMhttps://t.co/446ZEN3VUW — Castilla-La Mancha Media (@CMM_es) February 20, 2026

Frank Blanco se multiplica en CCM y conducirá este nuevo dating show

Castilla-La Mancha Media ya ha anunciado el proceso de casting para un nuevo dating show que estará conducido por Frank Blanco, haciendo un llamamiento a los solteros y solteras de toda la región para compartir su historia personal con los espectadores. Con la búsqueda del amor como principal objetivo, este nuevo formato se enmarca dentro de una iniciativa que pone en valor la participación ciudadana, sin importar la edad o el lugar de procedencia dentro de la comunidad.

"Estamos muy ilusionados porque ya se está presentando gente al casting y estamos encontrando historias muy especiales", ha asegurado el presentador en la nota de prensa publicada por CMM. "Hay personas con muchísimas ganas de conocer a otras personas, de abrirse a la experiencia y, sobre todo, con muy buen rollo, que es fundamental para que este programa funcione", ha asegurado sobre el formato, que se encuentra en plena búsqueda de sus primeros protagonistas.

Con este nuevo proyecto, que llega como parte de la celebración de los 25 años de la cadena autonómica, CMM amplía su oferta de entretenimiento además de reafirmar su fuerte compromiso con el servicio público, apostando por un formato diseñado por y para los castellanomanchegos. Además de historias de amor, el equipo del programa conducido por Frank Blanco busca relatos personales y segundas oportunidades.

Todos los interesados en Castilla-La Mancha por encontrar a su media naranja, reconectar con alguien del pasado o compartir su historia con el gran público pueden inscribirse al proceso de casting enviando un Whatsapp o llamando al 686 39 86 09. Así, la cadena autonómica vuelve a convertirse en un punto de encuentro para su ciudadanía, con un foco y una representación real.