Telecinco renueva desde este sábado su programación matinal de fin de semana tras la cancelación abrupta de '¡Vaya fama!', que ni siquiera se despidió de la audiencia, tras apenas seis meses en emisión. En su lugar, la cadena de Mediaset seguirá apostando por 'El precio justo'.

Así, Telecinco reorganiza su programación para los sábados y domingos con la intención de relanzar sus audiencias después de que 'Vaya fama' no haya conseguido el objetivo de aumentar los datos tras la cancelación de 'Socialité'. Es más, los ha empeorado.

De esta manera con el fin de '¡Vaya fama!', Telecinco dice adiós a la apuesta por un programa de corazón en esta franja tras 9 años y después de que 'D Corazón' en TVE haya salido victorioso después de los últimos cambios que llevó a cabo en verano con la incorporación de Javier de Hoyos como copresentador.

En su lugar, Telecinco lo fía todo a 'El precio justo' después de comprobar el buen funcionamiento del concurso de Carlos Sobera en las mañanas de los sábados y domingos. Primero fue con reposiciones y la semana pasada con entregas nuevas a partir de las 12:30 horas, justo antes de '¡Vaya fama!'.

Ahora con la desaparición de '¡Vaya fama!', Telecinco ofrecerá primero reposiciones de 'El precio justo' a las 12:25 horas y después nuevas entregas de 13:45 a 15:00 horas tanto el sábado como el domingo pasando así a emitirse en el mismo horario de lunes a domingo.

Así queda la programación matinal de Telecinco este sábado 21 de febrero:

07:45 horas - 'Adivina qué hago' (reposición)

09:30 horas - 'Adivina qué hago' (reposición)

11:20 horas - 'Más que coches'

12:25 horas - 'El precio justo' (reposición)

13:45 horas - 'El precio justo' (nuevas entregas)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco 15h'

Así queda la programación matinal de Telecinco este domingo 22 de febrero: