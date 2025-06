Joaquín Prat da esta sentencia a Isa Pantoja, traicionado por lo que hizo al dejar su programa en Telecinco

Isa Pantoja ya ha dado a luz a su hijo con Asraf Beno. El alumbramiento se ha producido este fin de semana. El matrimonio presentó al pequeño, al que han decidido llamar Cairo, a través de sus perfiles oficiales. 'Vamos a ver' ha recogido la noticia y Joaquín Prat ha aprovechado para lanzar un dardo a la joven.

"Estamos de enhorabuena porque Isa Pantoja ha dado a luz a su segundo hijo, el primero que tiene con Asraf", ha introducido Adriana Dorronsoro, copresentadora del club social. "Eso siempre es una buena noticia", ha reaccionado el presentador titular en un primer momento antes de dar un tirón de orejas a la hija de Isabel Pantoja.

"Lo que pasa es que a Isa se le olvidó despedirse de nosotros cuando se fue a la competencia", ha sentenciado Joaquín Prat sin pelos en la lengua. El comunicador de Telecinco ha expresado así su malestar con Isa Pantoja al marcharse de 'Vamos a ver' -donde llevaba años colaborando- a la fallida 'Familia de la Tele' de TVE -ya cancelada- con una despedida a la francesa.

"Eso no es bonito", ha apostillado Alessandro Lequio. "No, si nos despedimos", le han rebatido Adriana y Pepe del Real. Al parecer, de algunos rostros o colaboradores del programa sí que se despidió, pero del presentador no. "Ah, pues de mí no se despidió", ha reiterado Prat, poniendo caras de pocos amigos.

"Bueno, desde aquí mandamos a Isa un beso, y escríbele a Joaquín un mensaje", ha dicho con sorna Adriana Dorronsoro. "No, no, si ya...", ha reaccionado Joaquín Prat, al que no parece interesarle lo más mínimo un mensaje de Isa Pantoja en este punto después del feo que le hizo.

No obstante, el periodista no guardaría rencor a la hija de la tonadillera, ya que se ha alegrado de esta buena nueva junto a Asraf Beno y de que el parto haya salido satisfactoriamente: "El niño está sano, la madre también está bien, pues mira, lo celebramos".