Borja González paga las consecuencias de 'Supervivientes 2025' con su brusco cambio físico: "He cogido 17 kilos"

Borja González ha compartido en sus redes sociales el tremendo efecto rebote que ha sufrido tras 'Supervivientes 2025'. Tras su salida del concurso, el valenciano confiesa que ha pasado por "la mayor ansiedad por la comida" de toda su vida, y su gran transformación física así lo refleja.

El ganador del concurso aventurero de Telecinco comenzó su andadura en Honduras pesando 80 kilos. Tras más de cien días pasando todo tipo de penalidades y, sobre todo, mucha hambre, Borja salió de la isla con 67 kilos, es decir, perdió 13 en total.

Una cifra que muchos se preguntaban y que no hemos conocido hasta ahora, pues la organización de 'Supervivientes 2025' no la desveló. Pero ojo, porque, en menos de un mes, su peso se ha incrementado súbitamente a 84 kilos. "He cogido 17 kilos y no de músculo", ha contado Borja González, mostrando a todos sus seguidores su brusca alteración física.

"No he tenido yo esta tripa en mi vida, porque soy una persona a la que le encanta entrenar y me encanta hacer deporte, pero entre cómo se me ha ido de las manos la comida y el dejar el deporte por el esguince...", ha lamentado, avanzando que va a empezar una disciplinada rutina de ejercicio y comida sana para revertir su estado.

"La verdad es que no me preocupa porque soy una persona disciplinada y constante y me los voy a quitar enseguida", ha asegurado Borja González desde un gimnasio.