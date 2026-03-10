El ganador de 'Supervivientes 2025', Borja González, avisa de lo que le va a pasar a Álex Ghita tras su robo

No habían pasado ni tres días del arranque de la aventura de 'Supervivientes 2026' cuando uno de sus concursantes protagonizó el primer robo de la edición. Hablamos de Álex Ghita, a quién las cámaras pillaron robando una lata. Un acto que está generando mucha controversia y que tanto Borja González, ganador de la pasada edición, como otro de sus concursantes no han dudado en sentenciar.

Fue este domingo cuando en pleno Consejo de los dioses en 'Conexión Honduras', Álex Ghita se vio acorralado por sus compañeros y terminó admitiendo que se había comido una de las latas después de que Gerard Arias destapara que había desaparecido una lata.

No obstante, el ex de Adara Molinero expuso que él no había robado nada y que simplemente se había quedado una lata que se había encontrado fuera de la bolsa. Una confesión que llevó a que todos sus compañeros se echaran encima de él. "Eres un mierda de persona", le espetó Alberto Ávila. Mientras que otros de sus compañeros de 'Supervivientes' le tacharon de "ruin" y "rastrero".

Está claro que la actitud de Álex Ghita está generando mucha controversia y son muchos los que piden su expulsión como es el caso de los colaboradores de 'De Viernes'. Mientras que Joaquín Prat, aunque no duda en criticarle y desmontar su estrategia, pide seguir apoyándole.

Quienes se suman a la crítica contra el concursante son Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025' y Koldo Royo, otro de los participantes de dicha edición. "Ya son ganas de ir a Honduras para robar a los dos días y volverte a España a la semana", comentaba el valenciano en Instagram.

Mientras que el cocinero, también se apunta a pedir la expulsión de Álex Ghita esta semana. "Cuando uno roba y en encima no lleva ni un par de días por hambre, a la calle, se puede ser de todo pero ladrón no", defiende Koldo Royo.