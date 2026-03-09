Joaquín Prat desmonta la estrategia de Álex Ghita en 'Supervivientes 2026' y dice por qué no puede ser expulsado

'El tiempo justo' sigue apostando fuerte por 'Supervivientes 2026' y como ya hiciera el viernes, este lunes Joaquín Prat ha arrancado el programa con una mini tertulia sobre lo acontecido en la gala de este domingo con Marta López, José María Almoguera, Miguel Frigenti y Pelayo Díaz, que vuelve al programa como colaborador.

Y como era de esperar, el robo de comida por parte de Álex Ghita ha sido uno de los principales temas que han abordado los colaboradores de 'El tiempo justo'. Y es que el ex de Adara Molinero se ha convertido en el foco de las críticas de todos sus compañeros después de haberse comido una lata y de haber confesado que robó comida.

"Yo creo que es la estrategia para convertirse en el gran villano de esta edición", sostenía Joaquín Prat nada más saludar a sus colaboradores. "Yo creo que no, es que desde el principio ha sido el hazmerreír de todos", le replicaba Marta López. "Entonces es corto", comentaba el presentador. "Sí, es que es corto. Cómo puedes empezar entrando diciendo que vas a ganar todas las pruebas y le gana cualquiera", incidía Marta López.

Por su parte, Pelayo Díaz comentaba que a él no le gusta cuando todo el grupo va en contra de una persona y que espera ver un poco de empatía. "Hombre empatía con alguien que roba a los tres días de concurso....", le replicaba Joaquín Prat. "Estoy de acuerdo en que está fatal", aseveraba el estilista.

Mientras que Miguel Frigenti opinaba que Álex Ghita se está equivocando con su estrategia de querer convertirse en el azote de todos. "Está repitiendo lo mismo que hizo en su anterior concurso que es provocar para convertirse en el centro de atención. Y yo creo que se le va a convertir en una mala pasada porque la audiencia le está viendo el plumero y tiene muchas posibilidades de salir el primero", exponía el periodista.

"Él vive de su cuerpo y él come cada pocas horas y está buscando cómo hacerlo porque no quiere que su cuerpo caiga", defendía Marta López. "Pues que se hubiera ido a 'GH DÚO'", soltaba Joaquín Prat. "Yo creo que un perfil como el de Álex no para llegar a la final y quizás ni a la mitad del concurso pero para las primeras semanas es necesario porque mueve el avispero y vemos también el resto de caras del resto", añadía Frigenti.

Joaquín Prat deja claro si Álex Ghita debe ser expulsado de 'Supervivientes 2026'

Tertulia de 'Supervivientes' en 'El tiempo justo'

"Es que o es estrategia o no es muy listo porque le han grabado primero robando la lata y después comiéndosela", insistía Joaquín Prat. "Él piensa continuamente en la comida por su trabajo de entrenador", repetía Frigenti. "Al menos es un ladrón honesto porque roba delante de las cámaras y nos da un salseo", añadía Pelayo Díaz.

"¿Y todo esto que focalizamos todo el rato en él, él tiene ansiedad y al resto de compañeros que le den morcillas?", repreguntaba el presentador. "Nosotros como nos gestionábamos es que cada gala que hay una recompensa pues todos los que hacíamos deporte y necesitábamos una ingesta de alimento pues ahí es donde juega ser buen compañero", le contestaba Pelayo Díaz.

Finalmente, después de que Miguel Frigenti hiciera su alegato para salvar a Álex Ghita, Joaquín Prat se sumaba. "Hay unos nominados y hay un nominado que está de perfil bajo que es Toni que yo no sé lo que le pasa y entonces yo para ver a una persona que me va a dar juego como Álex y que va a robar y provocar conflictos o a un Toni que está callado pues yo le pido a la gente que salve a Álex Ghita", aseveraba el colaborador. "Sí, sí, necesitamos un Álex Ghita y no otra palmera más en la playa", apostillaba Joaquín. "No, no, que se vaya al palafito y esté él solo", terminaba diciendo Marta López.