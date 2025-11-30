Marta Peñate y Borja González revelan cuánto dinero tienen tras ganar 'Supervivientes' y sus sueldos actuales

Marta Peñate y Borja González, ganadores de 'Supervivientes All Stars 1' y 'Supervivientes 2025', respectivamente, se han sincerado sobre situación económica. Ha sido a través de sus redes sociales, donde se han unido para una acción publicitaria en la que han contestado a una serie de preguntas comprometidas, similares a las que realiza David Broncano en 'La Revuelta'.

Entre otras cosas, han desvelado cuánto dinero tienen en su cuenta bancaria y cuál es su salario mensual como influencers. Marta Peñate ha reconocido que en estos momentos tiene "entre 400.000 y 600.000 euros"."Que la gente no piense mal de mí, es que soy ahorradora", deja claro la canaria. Cabe recordar que su premio por ganar 'Supervivientes All Stars' fue de 50.000 euros, pero ha sido colaboradora en multitud de programas de Telecinco, gracias a lo cual se he hecho con un importante patrimonio.

Con este dinero, Marta Peñate tiene la ilusión de comprarse una casa, como ella misma ha reconocido. Aunque lo que tiene claro es que piensa "invertir con cabeza y prudencia" para poder comprarse una gran casa en la que vivir con Tony Spina. Por el momento, la pareja vive en precioso piso con jardín, piscina comunitaria y pistas de pádel a las afueras de Madrid.

Esto es lo que ganan Marta Peñate y Borja González como influencers

"Y luego la cabrona no gasta ni de bromas", ironizó Borja González, haciendo referencia a ese afán ahorrador de la mujer de Tony Spina. Por su parte, él desvela que, como "acabo de ganar el premio de 'Supervivientes', tengo entre 200.000 y 300.000 euros". Su premio por ganar la última edición del reality de supervivencia fue de 200.000 euros que, tal y como él mismo ha revelado, acaba de cobrar.

Marta Peñate y Borja González también han confesado cuánto dinero ganan al mes por sus trabajos como influencers en redes sociales. Aquí la canaria también supera al valenciano: "Yo sé que soy una privilegiada, pero gano entre 300.000 y 400.000 euros al mes", confiesa. Por su parte, él, tras ser militar y guardia civil se cogió una excedencia para trabajar como influencer. "Lo máximo que he ganado es entre 20.000 y 30.000 euros", reconoce el joven.