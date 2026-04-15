Atresmedia anuncia la fecha de estreno del programa de Marc Giró en La Sexta y lo enfrenta al de Henar Álvarez

Marc Giró ya tiene fecha para aterrizar en el prime time de La Sexta. Tras incrementar su promoción en los últimos días y una multitudinaria rueda de prensa, la cadena de Atresmedia ha anunciado que 'Cara al show' se estrenará el próximo martes 21 de abril a partir de las 23:00 horas.

De esta manera, Marc Giró seguirá teniendo su cita semanal con la audiencia en la noche de los martes como ya sucedía con 'Late Xou' en TVE. Con esta decisión, 'Cara al show' se verá las caras con 'Al cielo con ella', el late de Henar Álvarez que ha dado el salto de La 2 a La 1 precisamente para ocupar el hueco que dejó Giró en la cadena pública.

Pero además de 'Al cielo con ella', Marc Giró tendrá enfrente a otros grandes rivales como la serie turca 'En tierra lejana' en Antena 3 así como 'Supervivientes: Tierra de Nadie' en Telecinco, que es la oferta líder de la noche, y también competirá contra 'Código 10' en Cuatro.

🌃@caraalshow, el esperado primer programa de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia, ya tiene fecha:



ESTRENO 21 de abril en el Prime Time (23.00 h) de @laSextaTV 👏🏼🔜https://t.co/7yTQnRva5G — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 15, 2026

Marc Giró habla de su rivalidad con Henar Álvarez

Precisamente, El Televisero le preguntó a Marc Giró por su posible rivalidad con Henar Álvarez y cómo veía que fuera la humorista madrileña la que hubiera ocupado su hueco en el prime time de los martes en La 1. "Yo a Henar Álvarez, que fue colaboradora de 'Late Xou' y es amiga mía, todo lo bien que le vaya a ella será una satisfacción, es como si me fuera bien a mí. Su triunfo es el mío", aseguró el catalán.

"A mí me interesa que le vaya bien a La 1, a La 2, a Antena 3, a Telecinco, a La Sexta, a las autonómicas, que les vaya bien porque cuanto más audiencia haya delante de la televisión mejor para todos. Le deseo a Henar Álvarez, a David Broncano mucha suerte como se lo deseo a Pablo Motos, a Ana Rosa o a Susanna Griso. Dicho esto, espero que me vaya mejor a mí", añadió al respecto.

Así es 'Cara al show', lo nuevo de Marc Giró en La Sexta

'Cara al Show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de 'Cara al Show', inspirado en los grandes late shows norteamericanos, será el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.