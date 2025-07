Joaquín Prat se ha puesto muy serio con Alessandro Lequio este miércoles por un tono de excesiva vehemencia en 'Vamos a ver' que el presentador ha tildado de "agresividad". Lo cierto es que llueve sobre mojado.

El programa matinal de Telecinco ha abordado el último adiós a Michu, la expareja de José Fernando, que murió el lunes por la noche a los 33 años de edad. Y de cuerpo presente, velado en el tanatorio de Arcos de la Frontera (Cádiz) hasta el entierro de mañana jueves, varios colaboradores como Lequio o Pepe del Real se han dedicado a frivolizar sobre qué pasará con el futuro de la niña y si será tutelada por la abuela materna o por el abuelo paterno, es decir, Ortega Cano.

"La niña se va a quedar conmigo", ha declarado la madre de Michu ante los medios de comunicación. "Parece ser que hay unas voluntades en las que Michu quería que se quedara con ella (su madre)", ha desvelado Antonio Rossi. "Pues las últimas voluntades están para respetarlas", ha destacado Joaquín Prat.

"Pero luego se pueden llegar a acuerdos", ha puntualizado Rossi. "No creo que vayan a estar hablando de esa cuestión en el tanatorio, a mí me parecería una enorme falta de respeto", ha impugnado el presentador, visiblemente incómodo ante la tertulia que se estaba formando en su programa con la víctima recién fallecida.

"La niña tiene un padre (José Fernando) y eso cierra la puerta a cualquier tipo de especulación. Luego ya habrá que ver si el padre está capacitado o no para encargarse de la educación y del cuidado de la niña", ha opinado Alessandro Lequio. "Ya se sabe, está decidido", le ha apuntado Sandra Aladro.

"Eso lo decidirá en todo caso un juez", ha exclamado a gritos el conde. "Alessandro, que un juez ha incapacitado ya a José Fernando", le ha confrontado Antonio Rossi. "Pero también hay un abuelo", ha afirmado Lequio en alusión a Ortega Cano.

"Ortega Cano está dispuesto a asumir la tutoría de esa niña", ha afirmado Pepe del Real. "Ortega Cano siempre se ha mostrado a favor de apoyar a esa niña, pero arrancarla de su arraigo, de su vida, de sus amistades, de su colegio, de su lugar no tendría sentido", ha aseverado por su lado Sandra Aladro.

"Dentro de la tragedia, septiembre es dentro de unos meses y por lo tanto la época escolar aún no ha empezado, es decir, hay tiempo para adaptarse a todo. Y luego también decir que sabía que Michu tenía una vida difícil pero no sabía que vivía en esa marginalidad social y cultural tan marcada. Ahora entiendo el pánico que tenía la familia Ortega con esta relación", ha comentado Alessandro, entrando en asuntos controvertidos que no venían a cuento.

"Eso se pasó, tenían ahora una relación buena", ha aclarado Rossi. "No vamos a culpar solo a Michu, porque en este caso el problema lo tenía también José Fernando que, por eso, está en este momento ingresado y en tratamiento. Es decir, que la culpa era de Michu y de José Fernando", ha añadido Pepe del Real sobre la tormentosa relación entre la expareja.

Y ha sido en este instante cuando Joaquín Prat se ha plantado, pues no estaba dispuesto a tolerar los derroteros que estaba adquiriendo el debate. "De verdad, pero por favor eh... Que esta chica se murió ayer. Por favor. Vamos a intentar bajar un poquito el tonito o si no, os lo bajo yo", ha advertido con un tono amenazante. "Y esa agresividad a la hora de hablar... un poquito de respeto a la familia", ha añadido dirigiéndose directamente a Alessandro Lequio y diciéndole punto final.

"Yo no estoy agresivo, es énfasis, es pasión; no es rabia ni agresividad", se ha justificado el polémico colaborador ante la reprimenda del comunicador. "Que la señora está en el tanatorio, coño, que es el velatorio", se ha quejado Joaquín Prat frente a la lamentable falta de respeto y sensibilidad a la que se había llegado en 'Vamos a ver'.