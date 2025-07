Cristina Seguí ha denunciado públicamente haber sido expulsada por la dirección de 'Código 10', el programa de Nacho Abad y David Aleman en Cuatro. La ultraderechista fue invitada a participar en la emisión de anoche para hablar del caso Ábalos, Koldo y Cerdán, pero sus enfrentamientos con Pablo Fernández, portavoz de Podemos, fueron inaceptables.

El debate que verdaderamente ocupaba se desvió por completo cuando Seguí llamó a Fernández "el portavoz del partido de los sueltavioladores". "A mí en esos términos no te diriges, porque a mí ni a nadie de mi partido nos han condenado por denigrar a una víctima de violación. Tú estás condenada a 15 meses de prisión por haber denigrado a una niña de 15 años víctima de violación", le replicaba Pablo Fernández. "Vosotros sois los que habéis soltado a un centenar de violadores", insistía ella, en referencia a la controvertida Ley del 'solo sí es sí'.

"Os voy a pedir que seáis educados en los reproches que os hagáis", intermedió Nacho Abad con poco éxito, pues Cristina Seguí elevó aún más el tono y la crispación de la tertulia al llamar a Fernández "admirador de etarras". Unas afirmaciones bochornosas que le costaron su puesto en 'Código 10' como no podía ser de otro modo.

Tras una pausa publicitaria, Cristina Seguí ya no se encontraba en la mesa de debate del programa. Una desaparición sin previo aviso. "Antes de irnos a publicidad estaba siendo imposible centrar el debate en lo que hemos preparado, que es el escándalo que están protagonizando Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Y por eso hemos decidido que se sumen a la mesa Sonia Ferrer y Susana Pastor para hablar de eso", explicó David Aleman, sin hacer alusión a Seguí.

En paralelo, y aún desde los estudios de Mediaset, Cristina publicaba un vídeo en sus redes sociales denunciando que había sido despedida en contra de su voluntad de 'Código 10': "Acabo de ser expulsada por la directora del programa Código 10 por recordarle al Portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que es el portavoz del partido de los suelta violadores. Algo incontestable y que no entra dentro del concepto de libertad de expresión de sus profesionales".

Junto al texto en el que aseguraba haber sido despedida, la cofundadora de VOX ofrecía su versión. "Me llamó la cadena para venir a hablar del asunto de la prostitución, de la trama corrupta del gobierno, de las demandas de Ábalos, de las prostitutas que han tenido que ver con él", contextualizaba.

"A Pablo Fernández le he recordado algo que es absolutamente incontestable y no solamente es incontestable, sino que es un deber de cualquier demócrata, de cualquier persona liberal, de cualquier persona decente, recordar que son el partido hacedor de la ley, que ha soltado a centenares de violadores, de mujeres, de niñas, de niños", proseguía defendiendo Cristina Seguí, sin ceder en su postura.

"¿Esto ha sido algo demasiado fuerte para la directora de este programa y me imagino que también para su presentador, no? Han pensado que la libertad de expresión prima para algunos, pero no para otros", denunciaba la expolítica de extrema derecha desde el parking de Telecinco y Cuatro.

"Yo abandono el programa. Obviamente expulsada, no voluntariamente. Obviamente no volveré aquí jamás. No solamente al programa, sino a la cadena", culminaba Cristina Seguí, poniendo así un cordón sanitario al grupo Mediaset por el trato en 'Código 10'.