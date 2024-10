Bibiana Fernández no se muerde la lengua y sentencia un polémico detalle de la boda de Ángel Cristo

Este viernes, 18 de octubre, todos los programas de crónica social se han volcado con la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, celebrada el jueves en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Tal es el caso de 'TardeAR', en donde Bibiana Fernández no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión al respecto.

Lo más sorprendente de la celebración fue los regalos que los contrayentes dieron a sus invitados. Un látigo y fotos de Ángel Cristo, el padre del novio, como forma de homenajear el domador de fieras. Así lo explicó una de las invitadas al enlace en 'Vamos a ver': "Ángel Cristo padre estuvo muy presente en la boda. Primero por el sitio elegido, luego por el día que habría sido el de su cumpleaños, y también porque la discoteca olía a circo. Además, en la boda hubo un espectáculo de un malabarista".

Esto es algo que ha sido muy criticado por Bibiana Fernández en el programa vespertino de Telecinco. "Me parece que por encima de los tiras y aflojas que puede haber en una familia, hacer un homenaje a su padre, que fue un hombre que la maltrató, y regalar un látigo… Me parece que es una simbología poco apropiada para una boda", cuenta la colaboradora de 'TardeAR'.

Bárbara Rey, muy dura con Ángel Cristo

Unas palabras que provocaron el aplauso de todos los presentes. El resto de colaboradores creen que los látigos pudo haber sido una referencia al pasado como domador del padre de Ángel Cristo. "Que tú hagas un homenaje íntimo a tu padre, pues hombre, por encima de cualquier cosa, es tu padre", ha proseguido Bibiana Fernández.

Sin embargo, pese a esto, "no entiende" que la celebración del enlace haya estado enfocada "contra su madre", Bárbara Rey. Álvaro Muñoz Escassi, otro de los colaboradores de 'TardeAR', tampoco dudó en dar su opinión al respecto: "A mí me parece muy feo. Tú puedes celebrar tu boda y no invitar a alguien, pero que la ensañen… mejor que no haya estado", ha sentenciado el jinete.