"Miserable": Marta López no se muerde más la lengua con Miguel Ángel Nicolás y se harta en 'Tardear'

La boda de Marta López sigue trayendo cola. Si el sábado fueron Miguel Frigenti y Alexia Rivas los que cuestionaron a la colaboradora que no les invitara a ellos; este lunes fue Miguel Ángel Nicolás el que se atrevió a criticar algunas cuestiones del enlace de su compañera de 'Tardear' como la comida.

Este martes, 'Tardear' ha querido hacer una investigación sobre si el lugar que eligió Marta López para su boda y su catering es muy diferente a otros de los que se celebran allí y si era un lugar cutre. Y tras ello, la colaboradora no ha dudado en estallar contra los compañeros que han criticado su enlace.

"Ayer me mordí la lengua pero hoy quiero contestar a este señor", aseveraba Marta López. "¿Qué te mordiste la lengua? Si me dijiste lo más grande", le espetaba Miguel Ángel Nicolás. "Pero ahora te lo voy a decir porque estoy harta de solo recibir y no dar", se quejaba la colaboradora.

"¿Tú vienes a quejarte de que la comida no estaba rica?", le cuestionaba Marta López mientras él aseguraba que no había dicho eso. "Pues para el regalo que hiciste demasiado bien estaba", soltaba entonces la colaboradora dejando retratado a su compañero. "¿Cuánto dejó'", le preguntaba Paloma Barrientos a lo que Marta exponía que "nada". "Qué miserable", se escuchaba decir a Barrientos.

Era entonces cuando Miguel Ángel Nicolás tenía que defenderse. "Yo llegué el lunes y dije, ¿alguien me puede decir el número de cuenta? Y nadie lo sabía. Ahora que ya lo sabemos, le daré el regalo. De todas formas si fuera consecuente con lo que dije aquí te debería dar cero euros pero no lo voy a hacer porque me lo pasé muy bien y disfruté mucho", soltaba el colaborador.

"Pero quiero ver los 600 euros que supuestamente te iba a dar Leticia", aseveraba Miguel Ángel Nicolás desafiante. "No voy a decir nada, te lo voy a decir a ti porque has tenido el atrevimiento de decir mentiras de que la comida no estaba buena", le replicaba Marta López. "Yo no he dicho eso", insistía él. "Callarte que es peor", añadía la colaboradora.

"Pero los regalos no se hacen en función de si te lo pasas bien ni de la calidad de la comida", aseveraba Luis Pliego. "Yo no voy a hablar de los regalos pero tú te lo mereces", insistía Marta López en alusión a su compañero. Mientras, Frank Blanco revelaba que parece ser que Miguel Ángel Nicolás es de los que no suele dar el regalo en las bodas hasta después del enlace. "Pues eso es muy cutre", le soltaba Carmen Alcayde.