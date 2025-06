Miguel Frigenti define con tres implacables palabras a Marta López en Telecinco tras vetarle en su boda

El pasado viernes 27 de junio, Marta López daba el 'sí, quiero' a Alejandro Huerta. Lo hacía frente a 400 invitados, entre los que se encontraban multitud de amigos televisivos. Aunque también ha habido importantes ausencias, como las de Frank Blanco, Alexia Rivas o Miguel Frigenti.

Precisamente ha sido este último el que se ha mostrado más duro con la colaboradora este sábado en el programa 'Fiesta'. Y es que su ausencia en la boda llamó mucho la atención, ya que eran grandes amigos. Así lo ha explicado él mismo: "Hemos sido amigos seis años y me he dado cuenta de que es una persona interesada, farrullera y pelota".

"Creo que estás un poco dolido", le dijo Emma García, presentadora del magacín de Telecinco. Miguel Frigenti, sin ningún tipo de filtro, contestó afirmativamente: "Si hubiera hecho una boda íntima… pero es que ha invitado a 400 personas". "Ahora trabaja en 'Tardear' y ha invitado a su nueva pandilla porque es muy pelota y no se acuerda de los que hemos sido amigos y que ha necesitado", lamentó el colaborador.

Miguel Frigenti, muy dolido con Marta López: "Teníamos una relación estrechísima"

"Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero hemos sido amigos durante seis años. Me he comido muchos marrones. Hemo sido amigos de escucharnos hasta altas horas de la mañana, teníamos una relación estrecha no, estrechísima", se quejó Miguel Frigenti.

"Marta se mueve por el cariño que siente por las personas", comentó algún tertuliano presente en el plató. Mientras que otro añadió: "Creo que lo que ha hecho es una limpieza de personas". "Cuando se comparte tanto tiempo en los platós es que surgen muchas cosas", aseguró Emma García, quien bromeó sobre el número de invitados a la boda: "Igual 401 se pasaba ya del presupuesto".

Por su parte, Alexia Rivas tampoco se quedó callada en sus dardos a su compañera: "Yo creo que Marta invitó a la boda a los que le venía mejor por las fotografías". "En una boda cada uno invita a quien quiere, al que no se va a pelear con el de enfrente y genere buen rollo. Yo encuentro totalmente lógico que no invite a Alexia ni a Frigenti", zanjó Belén Rodríguez, posicionándose del lado de Marta López.