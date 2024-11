Miguel Ángel Nicolás le devuelve el golpe a Joaquín Prat y le deja en evidencia: "Es injusto"

Joaquín Prat ha cuestionado que Dulce se siente en 'De Viernes' esta semana en contra de la voluntad de Isa Pantoja, pues al parecer acude con la intención de contar los detalles más escabrosos que ha preferido obviar la joven en sus anteriores entrevistas. Por eso, la propia Isa habría desaprobado su entrevista en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

"No es la primera vez que Dulce va a contar algo que Isa no quiere que cuente y, sin embargo, la relación entre ambas sigue siendo excelente. Con lo cual, muy afectada no tiene que estar", ha comentado el presentador de 'Vamos a ver', descreído respecto al nivel de molestia de Isa Pantoja.

Acto seguido, Joaquín Prat ha puesto el foco en la rentabilidad que Dulce le está sacando a su pasado con el clan Pantoja: "Es que echa peses de Isabel Pantoja y de todo su entorno, a excepción de Isa, como si hubiese sido lo peor que le ha pasado en la vida, pero al mismo tiempo es el negocio más rentable que ha tenido Dulce en toda su vida. Negocio que sigue rentabilizando".

Y ante todas las críticas a Dulce en el plató de 'Vamos a ver', no solo por parte de Joaquín Prat, sino también de algunos colaboradores, por sentarse a relatar lo que Isa ha preferido callar, Miguel Ángel Nicolás se ha revuelto y se ha mostrado como un verso suelto de la tertulia.

"Yo voy a dar la vuelta al argumento porque, de hecho, el otro día, el viernes pasado, Joaquín Prat nos echaba en cara que por qué no contábamos los detalles más escabrosos si todos sabíamos la historia, y que el público no tenía esa información", ha puesto sobre la mesa el tertuliano; señalando así la contradicción del presentador de Telecinco, que ahora critica la intervención de Dulce en 'De Viernes' cuando una semana antes estaba instando a sus colaboradores a contar esos detalles en los que Isa Pantoja no ha querido entrar.

"No, no, yo no os eché nada en cara Miguel Ángel", le ha rebatido Joaquín en su defensa. "Sí, sí", ha insistido el colaborador. "Yo lo que te dije es: 'estáis hablando de detalles con un conocimiento de causa, porque la protagonista os lo ha contado, que no tiene el espectador", ha aclarado el comunicador.

"Y eso me parece que es injusto para el espectador porque el espectador es para quien nosotros estamos trabajando", ha sentenciado Joaquín Prat. Ha sido ahí cuando Miguel Ángel Nicolás ha ahondado en su incongruencia: "Claro, pues ahora le doy la vuelta a lo que dices. Si Dulce lo ha vivido y lo ha visto porque ha sido testigo, a lo mejor, contando lo que no cuenta Isa, entendemos completamente todo el relato. A lo mejor hay cosas que, si las sabes, entiendes mejor la historia".