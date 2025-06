El arranque más encendido de Risto Mejide en 'Todo es mentira' tras la entrada de Santos Cerdán en prisión

Tras 21 días fuera de 'Todo es mentira' en los que se ha perdido toda la actualidad en torno al caso de Santos Cerdán, Risto Mejide se ha reincorporado este lunes al programa coincidiendo con la noticia de última hora sobre el ingreso en prisión del que fuera el secretario de organización del PSOE.

"Ahí lo tenéis la noticia del día, del mes y seguramente una de las noticias del año, este es el auto del ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, hasta hace 187 días secretario de organización del PSOE, al hombre al que hace siete meses el propio Pedro Sánchez ratificó, abrazó y dijo que era prácticamente lo que viene siendo habitual en estas circunstancias, es mi hermano, es un tipo súper guay y luego... Ya lo habéis visto ahora es momento de la justicia porque ya se han depurado responsabilidades políticas, ¿verdad? Sí", empezaba reaccionando el presentador.

Tras ello, Risto Mejide ironizaba con las ganas que tenía de volver al programa después de haber estado inmerso en la grabación de la nueva edición de 'Got Talent'. "No sabéis las ganas que tenía de volver. De verdad no hacía falta que me hicierais este regalo para empezar", aseveraba. "Es que sabían que volvías y han dicho venga", apostillaban con sorna Pablo González-Batista y los cómicos del programa. "Al magistrado Leopoldo Puente de verdad le doy las gracias por haber hecho este despliegue para mi vuelta al programa", añadía Risto.

La dura sentencia de Risto Mejide a Pedro Sánchez

Después de emitir un vídeo con la sección "El Santos ¿Inocente?" parafraseando la célebre película basada en la novela de Miguel Delibes, Risto Mejide era aún más contundente en su reacción y lanzaba una dura sentencia a Pedro Sánchez por su reacción a todo el caso de Santos Cerdán. "Bienvenidos a la película El Santos Inocente donde la lana bonita es otra y también te digo que es más difícil decir si es más Santo o más Inocente, a mí si me preguntan digo que es más Cerdán y así me lo quito", bromeaba Pere Aznar.

"A ver los más cursis lo llaman responsabilidad invigilando, da igual, al final has tenido durante ocho años a dos personas que han sido tu numero 2 y los dos ahora mismo están como están. Y eso sí la responsabilidad no es tuya, tú ya has asumido responsabilidades políticas", reflexionaba Risto Mejide en alusión a Pedro Sánchez.

"Esto desde luego tiene que pasar factura en algún momento. ¿Y cómo debería ser? Hombre si tienes cierta dignidad lo que haces es convocar elecciones y poner tu cargo a disposición de los ciudadanos. ¿Decir ustedes creen que yo esto lo pueden seguir liderando sí o no? Después de haber elegido a mis dos secretarios de organización, en estos momentos hasta el cuello en esta trama de corrupción, ¿qué va a hacer, a qué lo adivináis todos? Absolutamente nada. Hacerse fotos en las cumbres internacionales mientras tanto Santos Cerdán en prisión", sentenciaba Risto.