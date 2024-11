Isa Pantoja se rebela y busca frenar lo que va a pasar en 'De Viernes' en contra de su voluntad

Dulce Lapiedra está de vuelta y contará para 'De Viernes' su versión sobre la noche en la que regaron a Isa Pantoja con una manguera o sobre el episodio en el que su madre le cortó el pelo a trasquilones; con la intención de ofrecer detalles muy escabrosos sobre su dura adolescencia en Cantora. "La vi con la cara amoratada", llega a decir en un cebo del programa.

"¿Cómo le ha sentado a Isa que vaya Dulce a 'De Viernes'?", ha preguntado Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. Y Alexia Rivas, con información de primera mano, ha desvelado que la joven está molesta ante lo que su niñera va a hacer esta noche. Al parecer, siempre según la periodista, Isa Pi le ha pedido que no se siente en 'De Viernes' y le ha transmitido que no aprueba lo que pretende hacer, pero Dulce ha desoído sus reclamaciones y se ha saltado la voluntad de 'su niña'.

"Ella ya se lo ha dicho a Dulce, no le gusta, no le parece bien que vaya. Y se lo ha dicho porque, si Isa se sentó la semana pasada y explicó todo como había pasado, es porque quería evitar especulaciones y además solo le corresponde a ella contarlo", ha compartido Alexia. "No es la primera vez que Dulce va a contar algo que Isa no quiere que cuente y, sin embargo, la relación entre ambas sigue siendo excelente. Con lo cual, muy afectada no tiene que estar", ha comentado Joaquín Prat, cuestionando la actitud de Isa Pantoja por no plantarse seriamente ante Dulce.

"Es que Isa la quiere mucho, porque al final le debe mucho, pero eso no significa que no le parezca bien que vaya", le ha apuntado Alexia Rivas. "A Isa lo que le molesta es que Dulce dé todos esos detalles que ella no quiere contar", ha apostillado por su parte Adriana Dorronsoro. Eso sería lo que Isa Pantoja temería de la nueva intervención de Dulce en 'De Viernes'.

"Es que Dulce echa peses de Isabel Pantoja y de todo su entorno, a excepción de Isa, como si hubiese sido lo peor que le ha pasado en la vida, pero al mismo tiempo es el negocio más rentable que ha tenido Dulce en toda su vida. Negocio que sigue rentabilizando", ha rematado Joaquín Prat.