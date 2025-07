Melani García sirve por última vez en la final de 'Tu cara me suena' y dispara la suma de reacciones

Tras toda una edición demostrando su potencial para hacerse con la victoria de 'Tu cara me suena 12', Melani García tenía que luchar por el título de ganadora este viernes en la gran final. La benjamina de la temporada fue la primera de los concursantes en clasificarse debido a su elevada puntuación en el marcador. Y esta semana, escogió a 'I dreamed a dream' de Anne Hathaway en 'Los Miserables' para lograr brillar en la gala más decisiva por encima de sus compañeros.

La intérprete desveló ya durante la duodécima gala del concurso quién sería su personaje de la gran final, ya que quedó clasificada tras su última victoria como el ganador de Eurovisión 2025, una semana antes de que sus compañeros se jugasen las cuatro plazas restantes en la segunda semifinal. Con cuatro victorias a sus espaldas, ostentando el récord de la edición, la joven cantante se enfrentó este viernes a su número más importante.

Melani García arrasa como Anne Hathaway en 'Tu cara me suena' deslumbrando una vez más al jurado y al público

Sumergida en una escena del musical francés, Melani García protagonizó una desgarradora rendición del número original encabezado por Anna Hathaway. "Esto es una interpretación de una delicadeza brutal", sentenció Manel Fuentes al final de la actuación mientras la joven concursante rompía a llorar.

"No tengo palabras para describir esta obra de arte, porque esto no es una simple actuación. Melani, eres perfecta", escribió un espectador de la gran final de 'Tu cara me suena' tras el aplaudido número. "Y llegó Melani a servir una última vez para ganar la final. Simplemente sublime", sentenció otro usuario de X

Vaya bestialidad Melani #tcms — Especie protegida (@DavidToms112696) July 11, 2025

UN MUSICAL CON MELANI YA, UN MUSICAL CON MELANI #TCMS #TCMSFinal — Drako1909 (@Drako1909) July 11, 2025

Y llegó Melani a servir una última vez para ganar la final.



Simplemente sublime.#TCMSFinal — Cítrico De Sofa (@CitricoDeSofa) July 11, 2025

No tengo palabras para describir esta obra de arte, porque esto no es una simple actuación. Melani, eres perfecta 🥹💖 #TCMSFinal — Pau 🤍✨ (@justbepau) July 11, 2025

¿Puede ser Melani la mejor concursante de toda la historia de este programa? Yo digo sí. #TCMSFinal — Rubén (@rubarand) July 11, 2025

#TCMSFinal lo que he llorado con la actuación de melani es perfecta — pauu 🤠 (@paaubauu) July 11, 2025

en el caso de que gane melani la edicion sinceramente va a ser una justa ganadora porque en cada semana lo hace de maravilla y eso se nota en el gran talento que tiene (es mi humilde opinion) #TCMSFinal — sofia castilla ramirez (@sofiacastilla) July 11, 2025

Si esto va de imitar, tiene que ganar Melani

Si esto va de afinar, tiene que ganar Melani

Si esto va de emocionar, tiene que ganar Melani

Si esto va de tener buena voz, tiene que ganar Melani

Si esto va de cantar bonito, tiene que ganar Melani#TCMSFinalpic.twitter.com/Ed26cUpuVj — Jose Valdés (@JoseValds13) July 11, 2025

Solo los últimos segundos de la actuación de Melani, están por encima del concurso del resto #TCMSFinal pic.twitter.com/kAwTcfdiB3 — sofrito (@soofrito) July 11, 2025

Llego a casa tarde. Presentía que podía ser la mejor actuación de la historia del programa, y me alegro de que así haya sido. Grandísima Melani. Gracias por tanto. https://t.co/gl4Hd7Anyd — Christian Henares✞ 🇪🇸 (@ChrisHenares) July 11, 2025

Melani tiene que ganar esto. Es fantástica y muy superior a los demás. ♥️#TCMSFinal — Imma_Bellsan (@mix_imma) July 11, 2025

https://twitter.com/AbelPlata/status/1943797293830090937