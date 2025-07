'Tu cara me suena' habla del futuro de Flo y abre la puerta al regreso de Carlos Latre al jurado

Este viernes 11 de julio, Antena 3 emitirá la gran final de 'Tu cara me suena'. Y pese a llevar doce temporadas a sus espaldas, sigue arrasando en audiencias marcando su récord en sus últimas ocho ediciones. El programa de imitaciones presentado por Manel Fuentes se ha mantenido por encima del 20% de share, dejando muy por detrás a su principal competidor, '¡De viernes!' (Telecinco).

Ante semejantes datos, la gran final de esta noche aspira a marcar su máximo de temporada. "Firmo un 28% de share, lo firmo", bromea Tinet Rubira, director general de Gestmusic, productora de 'Tu cara me suena'. Esta temporada, además de haber cosechado grandes datos de audiencia, ha estado marcada por las polémicas. Por un lado, el enfado de Yenesi ante las puntuaciones del jurado y, por otro, la supuesta cláusula en el contrato de Bertín Osborne para no imitar a una mujer.

Polémicas que ha querido aclarar Tinet Rubira en una entrevista de El Confi TV. Para empezar, deja claro que "no estamos acostumbrados" a este tipo de polémicas "porque el programa no lo busca, ni la bronca ni el confrontamiento. El formato tiene una cosa complicada, que son las puntuaciones y que no las pueden repetir, alguien se tiene que llevar el 4 y el 12".

"Lo que nos ha ocurrido en esta edición es el 12 que ha estado muy disputado muchas semanas y nadie estaba de 4. Hemos tenido ediciones donde ha habido cómicos y gente que hacía cosas desde el sentido del humor, que eran muy conscientes de que no estaban al nivel de otros concursantes y aceptaban el 4 y el 5 con deportividad".

Esta edición de 'Tu cara me suena' ha estado marcada por la polémica de Yenesi

"Si tenemos una parte pequeñita de nuestros espectadores a los que les va el morbo, bienvenidos sean", asegura el director de 'Tu cara me suena'. Respecto a la polémica de Yenesi, cree que se "le juntaron muchas cosas, que venía de unas semanas de promoción de 'Marilendre', que venía del Festival de Cine, que le había dedicado muchas horas a esto, que supongo que habría dormido poco… Y ese día la puntuación le sentó mal. Evidentemente, estaba cansada, desanimada y tuvo esa reacción, que después recondujo. Todos podemos tener un mal día o un mal momento".

Bertín Osborne y María del Monte en 'Tu cara me suena 12'

Sobre la supuesta cláusula de Bertín Osborne para no imitar a una mujer, el directivo explica que "si tú vas a un programa así, vas a full. 'Yo vengo, pero no hará según qué', te van a decir que no. Sabes que si vas a 'Tu cara me suena’ te a va a tocar un cambio de género. Uno ya sabe lo que va. Me parece ridículo eso de 'a mí no me va a tocar ninguna mujer'". "En el fondo nos ha venido bien. No nos ha venido bien la polémica, pero sí que nos ha venido bien para que todo el mundo hablase del programa y estoy convencido de que estas 'minipolémicas' han hecho que la gente vuelva a hablar de 'Tu cara me suena'".

Respecto a la incorporación de Florentino Fernández como miembro del jurado tras la marcha de Carlos Latre, Tinet Rubira reconoce que, "nosotros nos llevamos un disgusto con la salida de Latre, que entendimos perfectamente por qué fue. Se le ofrecía la oportunidad de hacer otra cosa que tenía que probar, que no le terminó de salir bien, pero él tenía que probarse. Cuando tienes un jurado tan bien engrasado como el que teníamos nosotros fue una pérdida muy grande y siempre teníamos la duda de 'el que venga lo va a tener muy duro', porque tiene que ocupar el sitio de alguien muy querido y que está muy encajado en este engranaje".

Tinet Rubira no descarta una posible vuelta de Carlos Latre al jurado de 'Tu cara me suena'

"Hicimos un 'brainstorming', listas larguísimas y al final dijimos: '¿Por qué no se lo decimos a Flo?'. Es un tío que es querido y que ha estado en el programa, esto fue muy importante para nosotros. Él ya había sido concursante, se lo pasó muy bien entonces sabe lo difícil que es dedicarse a esto durante toda una temporada. Ya que estábamos puestos en la reivindicación de los cómicos en 'Tu cara me suena', pues optamos por un cómico", justifica sobre su elección final.

Manel Fuentes y el jurado de 'Tu cara me suena'

"Cuando lo decidimos, es lo mismo que con el casting, creemos que hemos hecho una buena elección y ahora veremos, a la que arranquemos a grabar, si encaja o no. Y el tío ha encajado a las mil maravillas, nos hemos reído muchísimo con él. Creo que nos ha aportado un humor físico que Latre no tenía", valora sobre el positivo desempeño de Flo como juez esta última ediión.

Sobre una posible vuelta del cómico, reconoce que "a nosotros nos encantaría porque somos un programa en el que todo el mundo que ha pasado por él ya es familia. Cuando vuelven los concursantes, siempre dicen que es como volver a casa. De la misma manera que nosotros podemos recuperar a un concursante para que nos venga y nos haga una actuación, pues estaríamos encantados de recuperar a Carlos Latre. Sigue teniendo su sitio en 'Tu cara me suena'".

Sin embargo, recuperar en un futuro al actual colaborador de 'El programa de Ana Rosa' y fichaje de 'Got Talent' para su undécima edición en Telecinco, no supondría el despido de Florentino Fernández. "Evidentemente, ahora no podríamos prescindir de Flo, tendríamos que hacer un jurado de cinco. La vida es muy larga y, una vez él esté libre de sus compromisos y sus contratos, pues si se presta algún día y nosotros seguimos haciendo más ediciones, sería un auténtico placer volverlo a tener. Sería la bomba tenerlo de concursante también porque canta muy bien, que pasara al otro lado", esclarece el productor del formato de Gestmusic.

Sobre Àngel Llàcer: "Es un poco el alma de 'Tu cara me suena'"

Tinet Rubira también se pronuncia sobre el regreso de Àngel Llàcer a 'Tu cara me suena' tras su grave enfermedad. El director reconoce que "la temporada pasada fue muy triste. Apareció, volvió a recaer, enfermó… Íbamos grabando, siguiendo su estado que, durante semanas, las noticias no eran muy buenas y nos llevamos sustos importantes. Àngel es un poco el alma de 'Tu cara me suena'. Echábamos mucho en falta su presencia física y no tener buenas noticias de él. El poder recuperarlo en plena forma y no estar al 100%, porque justo cuando arrancamos se rompió el brazo…".

"El hecho de volver ha hecho que redescubra el programa y se lo esté pasando muy bien. Ahora le da un valor al programa que no se lo daba antes y esto se ha notado también en esta temporada. Se ha pasado toda la edición repitiéndonos a nosotros y al equipo: 'Es que este programa es muy bueno'. Ha recuperado como una ilusión que también nos ha contagiado a nosotros", sentencia.