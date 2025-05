Manel Fuentes habla claro sobre los motivos del inédito abandono de Yenesi en 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes ha entrado en directo en 'Espejo Público' para cebar y dar explicaciones de paso sobre la polémica que se desata en la nueva gala de 'Tu cara me suena' con el estallido de Yenesi ante el jurado y su huida de plató. Un suceso inédito en la historia del formato de Antena 3.

Susanna Griso ha querido contar durante unos minutos con el presentador del concurso de imitaciones para que se pronunciara y diera claves de qué provocó exactamente esa irascible reacción de la participante nada más ver las bajas calificaciones de Florentino Fernández, Lolita, Chenoa y Ángel Llácer.

"Ha pasado que la sensibilidad de nuestros concursantes es maravillosa, que el arte y el ímpetu y las ganas que le ponen son tal que, a veces, uno se disgusta porque entendía que merecía una puntuación u otra", ha comenzado valorando Manel Fuentes.

"Está todo bien", ha subrayado el comunicador, dejando claro que esto no va a suponer la baja de Yenesi de 'Tu cara me suena'. "Pero recomiendo que la gente vea la gala, que vea cómo salimos de esta y, sobre todo, que se dé cuenta que en 'Tu cara me suena' las cosas son de verdad. Es decir que, automáticamente, aunque la gala que veáis esté grabada, veis siempre lo que sucede allí y lo que sucede es siempre una expresión del alma, del talento y a veces hay disconformidad, claro que sí. Cuando las cosas son de verdad y se viven con pasión, pasan cosas como las que veréis esta noche", ha defendido Manel Fuentes.

"Y es cierto que es la primera vez que esto pasa en 'Tu cara me suena'", ha insistido para conferirle mayor solemnidad al suceso. "Ella entiende que está imitando bien y creo que le había puesto mucho corazón y en este momento su reacción fue esta, pero no hay más", ha rematado Manel para frenar elucubraciones.