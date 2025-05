Malestar dentro de 'Tu Cara Me Suena' con Bertín Osborne ante la filtración de 'La familia de la tele'

Este jueves, 'La familia de la tele' ha emitido unas imágenes de Bertín Osborne encarándose de nuevo con la prensa y demostrando su peor cara después de que en los últimos meses hubiera cambiado su actitud tras reconocer al hijo de Gabriela Guillén como su hijo y después de su participación en 'Tu cara me suena'.

"Aparentemente tiene éxito, trabaja en un concurso, tiene salud y tiene un cabreo en todo lo alto....", empezaba diciendo María Patiño antes de dar paso al vídeo mientras Silvia Taulés apostillaba por lo bajo que "en el concurso no trabaja mucho".

Tras ello, 'La familia de la tele' emitía el vídeo en el que la prensa le preguntaba a Bertín Osborne por Lali Torres, la periodista que le podría haber tendido una trampa. "No tengo nada que saber, no sé nada de ese tema", aseguraba el cantante. Después, a otro reportero le suelta "¿tú te crees que te voy a decir yo a ti algo que no te conozco? ¿Quién te crees que eres?".

A la vuelta de las imágenes, Silvia Taulés retomaba la palabra para ahondar en su participación en 'Tu cara me suena' para revelar que supuestamente no están muy contentos dentro del programa de Gestmusic y Antena 3 con el rendimiento de Bertín Osborne. "Decías que trabaja en un programa, pero lo que me han contado es que trabajar no trabaja mucho y que están un poco molestos con él, porque no se implica", aseveraba la colaboradora.

"Pues es el que más cobra y cuando eres el que más cobra sino trabajas....", espetaba Lydia Lozano. "Es que no se aprende las canciones, no le pone ganas y a lo mejor le han dicho algo y por eso está así", sentenciaba Silvia Taulés.

De este modo, según la colaboradora de 'La familia de la tele' en el equipo de Gestmusic, la productora de 'Tu cara me suena', no estarían muy contentos con cómo está afrontando Bertín su paso por el programa. De hecho, se ha notado desde el principio una desgana del cantante por el formato, su poca participación más allá de su actuación y lo poco que intenta imitar a los cantantes que le tocan en el pulsador y que nada tienen que ver con él.