Juan del Val alza la voz en 'La Roca' y piensa justo lo que muchos de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'

Este domingo, 13 de abril, Nuria Roca se ha vuelto a poner al frente de 'La Roca'. Entre otros muchos temas, la presentadora y sus colaboradores comentaron la imitación que hizo Bertín Osborne de Elvis Presley en el último programa de 'Tu cara me suena'. Una vez más, Juan del Val ha sido el más directo a la hora de dar su opinión al respecto.

"No lo ha hecho especialmente bien. La música iba por un lado, la letra por otro, no entró bien, después mejoró…", comenzó diciendo Berni Barrachina. Nuria Roca, por su parte, alabó el trabajo de caracterización, que era "maravillosa". Sin embargo, sus compañeros la recordaron que eso "no era mérito de él", sino del equipo del programa de Antena 3.

Acto seguido, fue Juan del Val el que tomó la palabra. En su opinión, el concursante "lo que hace es cantar como él. Es Bertín, quedará el último o no porque sabe cantar, pero canta como canta él. Si imita a Camarón, lo hará, pero cantando como Bertín". "Para hacerlo bien tienes que trabajar, y le decían que se había confiado, que no había ensayado y esa no es la actitud, así no va a ganar. Está bien porque da espectáculo, pero si que dices 'esfuérzate un poquillo'", añadió Barrachina.

Bertín Osborne fue duramente castigado por el jurado de 'Tu cara me suena'

Algo que también criticó Nuria Roca, quien espetó: "Si Bertín Osborne no ensaya ni una gala". Por último, Juan del Val volvió a tomar la palabra para dar su opinión desde su experiencia como jurado televisivo en 'El Desafío': "Cuando no tienes nada que decir, le preguntas el concursante '¿tú como te has visto?', y que haga él mismo la valoración". Tal y como había hecho Florentino Fernández con Bertín en la pasada gala de 'Tu cara me suena'.

El jurado del programa de Antena 3 castigó duramente al cantante, que cayó a la última posición del ránking. Chenoa, Flo, Lolita y Ángel Llàcer puntuaron a Bertín Osborne con cuatro puntos, la peor puntuación posible. "Te pongo el cuatro porque te has perdido pero, te digo una cosa, lo que has hecho es de doce", le quiso animar Chenoa. El concursante también recibió la puntuación más baja del público. ¿Conseguirá remontar en la próxima gala?