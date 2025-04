Susanna Griso se sale del guion ante algo de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena' que está trayendo cola

'Tu cara me suena' se estrenó por todo lo alto en Antena 3 el pasado viernes con una audiencia arrolladora del 24,1% de cuota de pantalla y más de 2,2 millones de telespectadores de media. Una de las actuaciones más destacadas fue la de Bertín Osborne imitando a Omar Montes, pero en 'Espejo Público' de Susanna Griso han criticado fuertemente su interpretación.

"Le veo flojito eh", ha opinado inicialmente Gema López. "Caracterizado muy bien, pero al final hizo de Bertín Osborne", ha opinado por su parte Miquel Valls, copresentador del magacín. "¿Por qué no intentó imitarlo?", se ha preguntado en su caso Laura Fa, que también ha contribuido a echar por tierra la actuación del presentador en 'TCMS'.

"No le imitó en los gestos, el tamaño tampoco era el suyo", ha comentado Pilar Vidal, dejando caer que imitar a Omar Montes no le beneficiaba y no le permitía lucirse. Respecto a la forma de cantar, también han destacado la poca similitud con el de Pan Bendito. "Pero es que Bertín no utiliza autotune y canta mejor que Omar", ha opinado Susanna Griso, rompiendo una lanza a su favor y saliéndose así del redil.

"Ya pero Bertín no puede cantar de Bertín", le ha contrariado Gema López, una de las voces más duras contra el cantante andaluz. "Yo es que cierro los ojos y me preguntáis quién es y digo que es Bertín. Y lo suyo es que la voz se parezca a la de la persona que estás imitando", ha defendido la colaboradora de forma contundente.

"Y los gestos", ha apostillado en la misma dirección Pilar Vidal, que pese a ser la tertuliana más benevolente y bienqueda de la sección de 'Más espejo' del programa de Susanna Griso, también ha cuestionado el debut de Bertín Osborne en 'Tu cara me suena', puntuándole con un 6 raspado.

Impresiones en 'Espejo Público' muy alejadas de las del público del talent show y del jurado, cuyas votaciones hicieron que Bertín ocupara el top 3 de la noche en el ranking de puntuaciones, por detrás de Melani y Mikel Herzog.