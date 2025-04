Incredulidad ante lo visto de Bertín Osborne como Omar Montes en 'Tu cara me suena 12'

Bertín Osborne se estrenó en el mundo de los concursos este viernes con su primera actuación en el escenario de 'Tu cara me suena 12'. El cantante de rancheras ha llegado al espacio de Antena 3 dispuesto a retarse a sí mismo, y prueba de ello fue su primer número de la edición como Omar Montes. Las redes no tardaron en reaccionar a su sorprendente imitación del cantante urbano.

Alejado de su registro habitual, el presentador no dudó en meterse completamente en el personaje, cambiando sus habituales camisas por un look total de chándal y cadenas de oro a juego. Combinado con el característico corte de pelo y barba del cantante, Bertín no se lo pensó dos veces antes de probar suerte interpretando 'La Sevillana'.

Bertín Osborne se atreve como Omar Montes y las redes dictan sentencia

Y las redes no tardaron en premiar este ejercicio de Bertín Osborne en el que fue más allá de su zona de confort, enfrentándose a un registro muy diferente al suyo y ofreciendo una faceta más que desconocida tras sus más de cuarenta años en televisión.

Pero si ha habido un comentario muy repetido es lo mucho que Bertín se parecía a Omar Montes físicamente gracias al equipo de caracterización de 'Tu cara me suena'.

nunca imagine ver a Bertin Osborne imitando a Omar Montes. #TCMSEstreno — Tamara (@Tamara_Novelera) April 4, 2025

Bertín Osborne cantando mejor que Omar montes,me descojono JAJAJAJA #TCMSEstreno — Javi O.V. (@JaviiOliver) April 4, 2025

Ostras, pues prefiero antes a Bertín antes que a Omar 🤣 #TCMSEstreno — Patricia Lázaro ❤️‍🔥 (@PatriJBDL) April 4, 2025

Ostras el Bertín, que cambio. Aunque suena su voz #TCMSEstreno — Rukia Kurosaki K.🐰 (@rukia1_kurosaki) April 4, 2025

Mira que Omar Montes canta mal pues Bertín lo supera 😅 #TCMSEstreno — Tv actually📺😀🏄😎 (@Tvactually1) April 4, 2025

La de Bertin Osborne es hasta ahora la más lograda de la noche!!!

Fantástico Bertin como Omar Montes!!#TCMSEstreno — 𝕋𝕖𝕝𝕖𝕋𝕦𝕚𝕥𝕖𝕣𝕠 📺 (@TeleTuitero) April 4, 2025

Bertín Osborne como Omar Montes luce parecido al aspecto de Manitas de 'Emilia Pérez'. No words😂, es algo que jamás pensé ver. #TCMSEstreno pic.twitter.com/4aebw8LgLG — MSalgPar (@MariaSalgPar) April 4, 2025

Bertín disfrazado de Omar Montes cantando con su voz, sin imitar nada. Un cuadro pero me estoy riendo muchísimo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #TCMS #TCMSEstreno — Esther ❤ (@_esther_21) April 4, 2025

Ostras qué pedazo de caracterizacion!!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Y qué bien lo ha hecho Bertin!! #TCMSEstreno@Chenoa — Constanza Zurieta (@Themummy1) April 4, 2025

Ver a Bertín de OMAR Montes es lo más random que he visto últimamente 🤣.#TCMSEstreno. — xSteven38 (@XSteven38) April 4, 2025