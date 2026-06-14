RTVE desvela los 12 primeros concursantes famosos de 'El escondite', el nuevo programa de Grison como presentador

'D Corazón' se ha colado este domingo en las grabaciones de 'El escondite', una de las nuevas apuestas de entretenimiento de La 1 para los próximos meses. Además, el programa ha revelado la identidad de los doce primeros famosos que participarán en este concurso que estará presentado por Grison ('La Revuelta').

Y precisamente, Javier de Hoyos, que este fin de semana se ha ausentado de 'D Corazón' para grabar su participación en 'El escondite' ha sido el encargado de anunciar a algunos de los famosos que participarán en este nuevo formato de RTVE.

Junto al presentador de 'D Corazón' estarán otros rostros famosos como el cantante y presentador Bertín Osborne, la cantante Rosa López, la presentadora Inés Hernand, la actriz Kira Miró, el ex jugador de baloncesto Jorge Garbajosa, la actriz y presentadora Belinda Washington, la cantante Vicco, los actores Paco Tous y Pepón Nieto y los hermanos Elena y Guillermo Furiase.

Por el momento, La 1 no ha anunciado cuándo se emitirá 'El escondite' y se limita a promocionarlo como "muy pronto". Lo que si sabemos es que este nuevo programa se está grabando en Países Bajos.

Así es 'El escondite'

'El escondite' es la primera adaptación internacional de 'The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado en estrecha colaboración con FOX Entertainment Studios. La versión española es una producción de RTVE en colaboración con Warner Bros.ITVP Spain junto a Talpa Studios.

En 'El escondite' los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Una combinación de suspense, humor y estrategia, donde la audiencia multigeneracional seguirá con mucha diversión cada movimiento de los concursantes en tiempo real.