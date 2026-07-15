Las 5 grandes apuestas de entretenimiento de RTVE que van a revolucionar su programación el próximo otoño

RTVE quiso aprovechar la semifinal entre Francia-España del Mundial y las estratosféricas audiencias que iba a hacer para dar a conocer a los espectadores las grandes bazas que formarán parte de la programación de La 1 la próxima temporada en otoño. Tras lanzar una primera promo centrada en la ficción, posteriormente también emitió otro anuncio en el que avanzó sus grandes apuestas de entretenimiento.

Nada más empezar la promo, RTVE dedicó un hueco a sus grandes formatos de humor con el regreso de 'La Revuelta' de David Broncano, cuya tercera temporada arrancará en septiembre con una gran novedad con el traslado al Teatro Arlequín tras despedirse del Teatro Príncipe Gran Vía este jueves con su último programa.

Asimismo, en este anuncio también se confirman la continuidad de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, cuya nueva temporada ya se había anunciado, así como de 'El perro andaluz'. De ese modo, parece que tras convertirse en uno de los grandes aciertos de este verano, el formato de Manu Sánchez continuará la próxima temporada en el prime time de La 1.

Los fogones vuelven a encenderse con 'MasterChef Celebrity Legends'

Como cada septiembre, los fogones volverán a encenderse en TVE con una nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que este año llega con la particularidad de ser una edición 'Legends' en la que volverán grandes leyendas del programa para tratar de alzarse con la victoria en esta nueva oportunidad que les da el programa.

Manuel Díaz 'El Cordobés', Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Florentino Fernández, David Bustamante, Ruth Lorenzo, María Escoté, Pocholo Martínez-Bordiú, Marina Rivers y Mala Rodríguez serán los 15 concursantes que participen en esta edición especial que volverá a contar con Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz como jurado.

'El escondite', 'Hitster' y 'El túnel', nuevos concursos

Pero si hay un género que tendrá un gran peso en la programación de prime time de La 1 la próxima temporada es el concurso con un regreso y tres grandes novedades. Por un lado, la cadena estrenará la tercera temporada de 'The Floor' con Chenoa, que contará además con una edición especial con famosos además de grandes novedades en su mecánica.

Entre las novedades se encuentra 'El escondite', un nuevo concurso que supondrá el debut de Grison ('La Revuelta') como presentador titular. En 'El escondite' los concursantes se enfrentan a una serie de rondas y una final cargadas de tensión y diversión, dentro de una gigantesca casa de dos pisos y más de 120 escondites: un escenario a escala real diseñada para hacer del clásico juego un espectáculo televisivo de enormes dimensiones. Desde la gran escalera hasta la cocina, las habitaciones, la sala de estar y otras áreas adicionales, cada rincón está diseñado para sumergir a los concursantes en el juego y mantenerlos en constante tensión y movimiento. Pasadizos secretos, puertas inesperadas y espacios ingeniosamente ocultos que despiertan la ilusión al instante.

Grison, presentador de 'El escondite'

En dicho concurso participarán rostros famosos como el presentador y cantante Bertín Osborne, la cantante Rosa López, la presentadora Inés Hernand, la actriz Kira Miró, el ex jugador de baloncesto Jorge Garbajosa, la actriz y presentadora Belinda Washington, la cantante Vicco, los actores Paco Tous y Pepón Nieto y los hermanos Elena y Guillermo Furiase.

Otro de los formatos internacionales que llegará en otoño a La 1 es 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', la adaptación del juego de mesa musical que se ha convertido en todo un éxito y que estará conducida por Dani Martínez. En este programa, dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Dani Martínez presentará 'Hitster: el juego los grandes éxitos'

También llegará a La 1 la adaptación de 'El túnel: avanza y gana', que supondrá el regreso de Jesús Vázquez al prime time de La 1 tras ponerse al frente del segundo especial de 'La casa de la música'. Se trata de un nuevo concurso original que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión.

Producido en colaboración con Fremantle España ('El precio justo'), creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, 'El túnel: Avanza y gana' arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a "entrar en el túnel" y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.