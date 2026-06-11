Es oficial: TVE anuncia a Jesús Vázquez como presentador de su gran apuesta para la próxima temporada

Jesús Vázquez ya tiene nuevo proyecto en TVE después de ponerse al frente del segundo especial de 'La casa de la música', que La 1 emitió el pasado 16 de mayo como sustituto de Eurovisión y que fue un fiasco en audiencias. Así, el presentador seguirá ligado a la cadena pública tras debutar como maestro de ceremonias del Benidorm Fest.

Y es que, tal y como el propio Jesús Vázquez ya avanzó en la entrevista que nos concedió precisamente con motivo de 'La casa de la música', se pondrá al frente de uno de los nuevos concursos que prepara La 1 para el prime time. Así lo ha confirmado la cadena este jueves durante el previo de la inauguración del Mundial.

"Hola a todos y a todas. Perdonadme que os robe un minutito para hablar del nuevo programa que voy a hacer en La 1. Se trata de un super concurso que se llama 'El túnel' en la que pondremos a prueba la agilidad mental y la estrategia de nuestros participantes", avanza el presentador.

"Cada semana viviremos duelos intensos, super emocionantes en los que se irán eliminando personas. Y al final el ganador/a se puede llevar 150.000 euros. Ya hemos abierto el casting. os estoy esperando aquí en La 1 en 'El túnel' muy prontito", concluye Jesús Vázquez.

🚨 ¿Te atreves a entrar en ‘El túnel: Avanza y gana’? 🚨



Jesús Vázquez se pone al frente del nuevo concurso que pondrá a prueba la estrategia, tensión y conocimiento de sus participantes ✨



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Así será 'El túnel', el nuevo programa de Jesús Vázquez en TVE

'El túnel: Avanza y gana' es un nuevo concurso original que promete convertirse en uno de los grandes eventos televisivos de la próxima temporada. Un formato de prime time que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión.

Producido en colaboración con Fremantle España ('El precio justo'), creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, 'El túnel: Avanza y gana' arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a “entrar en el túnel” y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros.

Con una puesta en escena impactante y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo, ‘El túnel: Avanza y gana’ transforma cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben: también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse.