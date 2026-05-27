Es oficial: RTVE amplía su catálogo de concursos con 'El túnel: avanza y gana' junto a la productora de 'Mask Singer'

Después del éxito de 'The Floor', que ya ha renovado por una tercera temporada con Chenoa, TVE quiere seguir apostando por los concursos para su prime time. Después de anunciar la puesta en marcha de 'El Escondite' hace unas semanas, ahora la cadena pública anuncia la producción de 'El túnel: avanza y gana', otro programa de entretenimiento que llegará a su parrilla la próxima temporada.

Se trata de la adaptación española de un programa original llamado 'The Tunnel', que está ideado para el prime time y que "mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión", tal y como avanza RTVE en una nota de prensa.

Producido en colaboración con Fremantle España ('Mask singer', 'El precio justo'), creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, 'El túnel: Avanza y gana' arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a "entrar en el túnel" y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición.

La mecánica de 'El túnel' con un premio de hasta 150.000 euros

Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros.

Con una puesta en escena impactante y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo, 'El túnel: Avanza y gana' transforma cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben: también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse.

RTVE abre el casting para buscar a sus concursantes

Más allá de anunciar la producción de este nuevo concurso, RTVE ha abierto el casting para seleccionar a los concursantes del programa. En concreto, la cadena pública busca concursantes con ganas de jugar, arriesgar y demostrar su personalidad delante de toda España. Además dejan claro que también cuenta actitud, la rapidez mental, la estrategia y las ganas de superarse.

El casting está abierto a personas mayores de 18 años, de cualquier procedencia, con ganas de divertirse, de avanzar y ganar. Los interesados pueden apuntarse a través de su web oficial aquí.