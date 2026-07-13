'El Grand Prix 2026': Dónde están Polinyà y Cantalejo, los dos pueblos del estreno de hoy, y qué partidos gobiernan

'El Grand Prix' dará el pistoletazo de salida a su nueva edición este lunes 13 de julio a las 21:45 horas, eliminando a 'La Revuelta' de la programación y prescindiendo así de teloneros en su esperado regreso. Así, el concurso conducido por Ramón García arrancará un verano más por todo lo alto, y en esta ocasión con nuevos rostros entre su elenco como Gorka Rodríguez. Pero como siempre, los pueblos y sus equipos serán los grandes protagonistas de la velada.

Para su gran estreno de este lunes, serán Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia) los pueblos que se disputen la primera victoria del verano junto a sus equipos. El equipo azul, que representará al pueblo barcelonés, contará con la cómica Valeria Ros como madrina. Mientras que el equipo amarillo, conformado por la localidad segoviana, tendrá a Boris Izaguirre como padrino en sus gradas.

Durante esta nueva temporada, 'El Grand Prix' mantendrá sus pruebas más icónicas como 'Troncos locos', 'Baloncesto en pañales', 'Súper bolos' o 'Diccionario' y recuperará a petición popular otro de sus retos históricos, 'La cucaña'. Y además del enfrentamiento centro-noreste de este lunes, el concurso recibirá a otras localidades como Zumarraga (País Vasco), Balanegra (Andalucía), San Juan de la Rambla (Canarias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), Altura (Comunidad Valenciana), Pradejón (La Rioja), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) , Pravia (Asturias) Blanca (Murcia) y Muros (Galicia).

Polinyà y Cantalejo, los dos pueblos que luchan en el gran estreno de 'El Grand Prix' de este lunes

Polinyà es un municipio ubicado en la provincia de Barcelona en Cataluña, conocido por su patrimonio histórico y su rico pasado rural, se encuentra dentro de la comarca del Vallès Occidental. Conocido como un destino tranquilo para los turistas, el pequeño municipio concentra puntos de interés como la Iglesia de Sant Salvador, la Torre del Raval o espacios naturales como el parque Pinetons.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2025, Polinyà cuenta con un censo de 8.581 habitantes y actualmente está gobernado por el Partido Socialista de Cataluña, que ha revalidado su mayoría en el municipio durante 27 años seguidos.

Javier Silva Pérez es el actuar líder de la agrupación y alcalde del pueblo que este lunes se juega la primera victoria de la temporada en 'El Grand Prix'. Se trata de un cargo que ostenta desde el año 2015 y que revalidó durante las últimas elecciones con la mayoría de los votos.

El equipo amarillo está ocupado por Cantalejo, un municipio de Segovia situado a 49 kilómetros de la capital y a unos 134 kilómetros de Madrid, conformando un punto de encuentro donde confluyen la naturaleza y la industria. Se encuentra ubicada entre el bosque y los campos de cereales, y es un pueblo famoso por la gacería, un idioma secreto que usaban los antiguos vendedores para no ser entendidos.

Al contrario que su rival de 'El Grand Prix', el municipio segoviano de 3.619 habitantes según los últimos datos del INE sí está gobernado por el Partido Popular. Desde las elecciones de 2019, los populares han recuperado el gobierno local manteniéndose en el poder durante 7 años consecutivos, si bien en 2015 habían alcanzado 24 años seguidos de mayoría antes de transitar al PSOE durante una única legislatura.

Actualmente se encuentra encabezado por Ana Rosa San Anastasio, que gobierna desde las últimas elecciones con fuerte presencia del PSOE y Vox en el pleno del Ayuntamiento. De hecho, mientras que el Partido Popular se revalidó como la fuerza más votada en el municipio durante las elecciones de 2026 con un 40,1% de los votos, Vox ganó terreno en la localidad concentrando un 27,9% como la segunda fuerza más votada.