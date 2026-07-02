RTVE arrebata por sorpresa a Dani Martínez a Mediaset y le confía su nueva gran apuesta de entretenimiento

RTVE se sigue fijando en rostros que formaban parte de la plantilla de Mediaset para reforzar su cartera de rostros. Tras el fichaje de Jesús Vázquez, ahora la cadena pública anuncia la incorporación de Dani Martínez para presentar una de sus grandes apuestas para la próxima temporada.

Así, Dani Martínez abandona Mediaset después de haber conducido los últimos años los programas 'Martínez y hermanos' en Cuatro y 'La noche del gran show' en Telecinco después de haber sido también jurado en antiguas ediciones de 'Got Talent'.

El humorista leonés salta a RTVE para ponerse al frente de 'Hitster: el juego de los grande éxitos', el nuevo concurso musical que prepara RTVE basado en el exitoso juego de mesa que ha conquistado a millones de jugadores en toda Europa.

Con ello, Dani Martínez regresa al género del concurso, que domina a la perfección. "Hacía casi 10 años que no me ponía al frente de un concurso, pero cuando llegó la oportunidad de hacerlo, con 'Hitster', me ilusioné y no me lo pensé porque estamos hablando de uno de los juegos más vendidos de Europa y que más conecta con la gente", reconoce el humorista.

"En mi entorno, gente de todas las edades conoce y ha jugado a ‘Hitster’. Un concurso donde suenan todo el rato hits, cual verbena de tu pueblo, es un concurso donde yo quería estar. Divertido, mucha música y muy jugón. Lo tiene todo", afirma el presentador.

Dani Martínez, de Mediaset a RTVE

Presentador, actor y cómico, Dani Martínez ha construido una sólida trayectoria en televisión gracias a su estilo cercano, espontáneo y versátil. Su carrera despegó con formatos como 'Tonterías las Justas' y la popular serie 'Aída', consolidándose posteriormente con programas como 'El Concurso del Año' y como miembro del jurado de 'Got Talent España'. Más recientemente, ha cosechado un notable éxito con 'Martínez y Hermanos', programa creado y presentado por él.

Sobre los escenarios triunfa con 'Remember', un espectáculo que combina humor, improvisación y recuerdos generacionales, reafirmando su capacidad para conectar con públicos de todas las edades.

Así es 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'

Dos equipos, formados por jugadores de distintas generaciones, se enfrentan para construir una línea temporal musical colocando canciones de éxito en orden cronológico según el año de su lanzamiento. El primer equipo que logre situar correctamente diez temas en su línea temporal avanzará a la emocionante final por un premio en metálico.

Tras dar el salto a la televisión y convertirse en el estreno de entretenimiento en prime time más exitoso de la cadena alemana RTL de los últimos cinco años, el formato continúa su expansión internacional, con adaptaciones locales ya confirmadas en Países Bajos y Canadá. Producido por RTVE en colaboración con Fremantle, este nuevo concurso musical familiar se grabará en el centro de producción de RTVE en Sant Cugat.

Con este nuevo concurso, RTVE apuesta por el entretenimiento de calidad con un enfoque positivo y familiar. El juego pone a prueba los conocimientos musicales de los participantes de diferentes generaciones, tanto en plató como en casa.