RTVE prepara la adaptación de un fenómeno musical con la productora de 'Got Talent' y 'Mask Singer'

Parece que TVE le ha cogido el gusto a adaptar juegos de mesa o juegos tradicionales infantiles para la televisión. Tras el éxito de 'Trivial Pursuit', cuya renovación sigue sin cerrarse, y el anuncio de la producción de 'El escondite', ahora conocemos que la cadena pública llevará a la pequeña pantalla otro juego de mesa, en este caso musical.

Según avanza Yotele, TVE se ha aliado con Fremantle, con quien trabaja en la adaptación de otro concurso ('El túnel'), para adquirir los derechos de 'Hitster', el juego de mesa musical y familiar que se ha convertido en todo un fenómeno en los últimos años con diferentes versiones.

De esta manera, la productora de 'Got Talent' y 'Mask Singer' volverá a TVE por partida doble la próxima temporada con dos nuevos concursos para el prime time después de no haber trabajado juntos desde 2021 cuando produjeron la versión española de 'The Dancer'.

Con 'Hitster', TVE seguirá apostando por los programas musicales después de que en los últimos años haya contado con formatos como 'That's my jam' y 'Operación Triunfo' o más recientemente 'La casa de la música' además del gran éxito del 'Benidorm Fest'.

Así, 'Hitster' llegará a España después de haberse convertido en un fenómeno de ventas en el norte de Europa, España y Canadá y de haber llegado ya a la televisión en otros territorios como Países Bajos, Alemania y Canadá/Quebec, que anunciaron sus propias adaptaciones en los últimos meses.

Así funciona 'Hitster'

'Hitster' es un divertido juego musical que transforma las canciones más emblemáticas de la historia en un emocionante desafío competitivo. El objetivo del juego es construir una línea cronológica de las canciones según su año de lanzamientos desde los hits más clásicos hasta los temas que lideran las listas de reproducción actualmente.

El primer equipo que consiga construir una línea temporal con 10 grandes éxitos se convertirá en el ganador del concurso. En la gran final, el equipo vencedor competirá por un premio en metálico.