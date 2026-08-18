Quién es Paula Martínez, el nuevo fichaje de 'El Chiringuito' que sustituye a Ana Garcés en su nueva etapa en Mediaset

'El Chiringuito' arrancó su nueva etapa en Mediaset este lunes 17 de agosto con la mayoría de su equipo original intacto, pero también presentando a la audiencia alguna de las nuevas incorporaciones de esta temporada. Entre ellas, la periodista Paula Martínez, que toma el relevo de Ana Garcés en Energy como la nueva "voz del espectador" del programa.

Josep Pedrerol y su equipo se han estrenado por todo lo alto con su primer programa en Energy, anotando un 5% de share y 188.000 espectadores. Un "pelotazo" en audiencias que permitió al antiguo formato de Atresmedia convertirse en la opción preferida de las cadenas temáticas de TDT, llegando a superar a Telecinco y Cuatro durante su franja.

Paula Martínez salta al plató de 'El Chiringuito' como sustituta de Ana Garcés en su nueva etapa en Energy

Y una de las sorpresas de esta nueva etapa de 'El Chiringuito' ha sido la incorporación de Paula Martínez como nueva "voz del espectador", tomando el testigo de Ana Garcés, que había ocupado esta función en el programa durante las últimas temporadas. Así, la periodista, que ya había estado vinculada a 'Jugones' durante los últimos seis años, será la encargada de trasladar en plató los comentarios, reacciones y opiniones de los seguidores del formato.

😁 NUESTRA NUEVA VOZ del ESPECTADOR.



💻 @Paulamj95 es la encargada de escucharos y transmitir vuestra opinión.



¡Te leemos en #ElChiringuitoEstreno! pic.twitter.com/nHKstz4nux — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2026

Sin embargo, la ausencia de Garcés en plató no pasó desapercibido y fue muy comentada en redes durante la noche de estreno de Pedrerol y compañía. Su salida del magacín, tras convertirse en uno de los rostros más reconocibles del formato durante los últimos años, se debe a su reciente embarazo. De hecho, la colaboradora se despidió de la audiencia durante el último programa en Mega con un emotivo mensaje.

Ahora, es Paula Martínez quien toma su relevo. La joven, nacida en 1995 en La línea de la Concepción, Cádiz, se formó en Periodismo Deportivo en la Universidad Carlos III de Madrid para más tarde completar sus estudios con un Máster de Periodismo Deportivo en la Universidad de Villanueva. Y gran parte de su trayectoria profesional ha estado vinculada al universo de 'El Chiringuito', pues durante 6 años fue colaboradora de 'Jugones' desempeñando distintas funciones relacionadas con la actualidad deportiva.

Durante su tiempo en el magacín, Martínez conectó en numerosas ocasiones desde la redacción del programa para ampliar informaciones de última hora o repasar datos sobre reglamentos deportivos, leyes o fichajes que iban surgiendo durante la emisión en directo. Por estas intervenciones y su trabajo detrás de cámaras, la periodista se ha convertido en una de las piezas principales del programa, logrando ahora saltar a plató.