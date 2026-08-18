'La Promesa', avance del capítulo del miércoles 19 de agosto: la marcha de Ciro y una importante carta para Curro

En el próximo capítulo de 'La Promesa', de este miércoles 19 de agosto, Máximo acepta marcharse de La Promesa y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informa a Julieta de que se va de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. ¿Conseguirá librarse la muchacha? Pía encara a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra. Ella se niega a responder.

Martina y Adriano no saben cómo proceder con Jacobo. Concluyen que en el corazón no se manda y que no deben buscar excusas. La guerra de Julio contra las cocineras sigue. Samuel advierte a María de que Carlo está al tanto del beso y le insiste en que debe hablar con él para arreglarlo. Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra fatal. Él tiene la deferencia de marcharse al día siguiente sin ella, para que descanse.

Leocadia y Lorenzo preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Adriano y Martina, pero él no suelta prenda. Máximo confirma a los señores que se irá. Contra todo pronóstico, Leocadia se lo reprocha con dureza, le acusa de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. Cristóbal interrumpe la discusión con una carta de la Casa Real para Curro. ¿Qué noticias traerá?

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 886 emitido este martes 18 de agosto

En el último capítulo de 'La Promesa', Jacobo se contenía en el último momento y no golpea a Adriano. Este se lo contaba a Martina: los enamorados se sienten perdidos, no saben qué hacer. Manuel intentaba convencer a Julieta de que no se marche de La Promesa. Le recordaba el pacto de afrontar juntos las dificultades. La joven temía que Ciro use su amor para hundirlo.

Curro trataba de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se negaba: prefería lidiar con un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia. Julio encargaba a Simona y Candela un postre dificilísimo y con poco tiempo. ¡Solo por fastidiar! Samuel aseguraba a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le creía. Manuel pretendía mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él.

Ángela pedía a Máximo hablar como adultos y le exigía, sin rodeos, que se marche de La Promesa. ¿Aceptará sin rechistar? Lorenzo espoleaba a Ciro a visitar personalmente las empresas reticentes a comprar el manual: si se las gana, podrán robar a Manuel sin dejar rastro.