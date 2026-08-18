Las dos preguntas clave que lanza Silvia Intxaurrondo en TVE para desmontar las mentiras de Díaz Ayuso sobre el ático

Isabel Díaz Ayuso continúa en el centro de la polémica tras su ambigua explicación de la compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros a través de la Comunidad de Madrid. Y Silvia Intxaurrondo no ha dudado en poner la lupa sobre las declaraciones de la presidenta madrileña en 'La hora de La 1', señalando las numerosas contradicciones que la popular ha firmado durante sus recientes apariciones públicas al pronunciarse sobre la polémica.

"A mí ayer Isabel Díaz Ayuso me dejó con una duda, porque dice que esto también lo han hecho ministros. Bueno, pues fiscalicémoslo", ha comenzado sentenciando la presentadora de TVE. "¿A qué ministra o a qué ministro se le ha comprado en secreto un pisazo de lujo frente al piso donde vive su mamá? Que nos lo diga, frente al piso en el que vive su mamá...", señalaba entonces con sorna la periodista.

Silvia Intxaurrondo sobre el ático de Ayuso: "El Gobierno madrileño compró una vivienda para su uso y disfrute"

Así, ha puesto el foco sobre el secreto a voces que rodea a toda esta polémica y que la presidenta trata de esquivar. "Es que parece que lo que estamos esperando ya es una confesión. Vamos a ver, el Gobierno madrileño compró una vivienda para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso frente al piso donde vive su mamá", ha insistido Silvia Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo sobre el ático de Ayuso.



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"¿Qué queremos que confiese? Si es blanco y en botella", ha asegurado la conductora de 'La hora de La 1' antes de que Marta Nebot pusiese el foco en la estrategia de Ayuso. "Hablamos todos del para qué, de ese expediente que no aparece en el que se justifique esta compra, que lógicamente en la Comunidad de Madrid tiene que haberlo. Ella ha decidido que lo va a confiar todo a los tribunales de Madrid, ha dejado que esto acabe en un procedimiento judicial por no enseñar ese expediente", ha explicado la periodista.

"Qué pasa, que esto no va a ser antes de las elecciones, no va a ocurrir en 10 meses. Esto ya será vete tú a saber cuándo y vete tú a saber cómo", terminaba adelantando la colaboradora del magacín mientras Silvia Intxaurrondo se reiteraba de nuevo en su análisis. "Aquí hay un elefante en la habitación. La Comunidad de Madrid compra con dinero público, en secreto, un pisazo para la presidenta que está en frente del de su madre y ella no sabe nada... ¡Ah! oye, magia", ha señalado.

Así, la presentadora ha terminado dirigiéndose a la audiencia con una simple petición. "Entonces, yo les invito a ustedes a que intenten responder a una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros podemos responder... ¿Para qué se compró ese piso? Cada uno que se responda. Pues eso", ha subrayado la comunicadora, dejando más que claro su análisis sobre la polémica.

Justo después, la politóloga Cristina Monge ha desmontado una por una las escasas explicaciones ofrecidas por el equipo de la presidenta madrileña. Así, ha descartado por completo que, con los planos del ático en mano, el inmueble de 200 metros cuadrados tan solo de terraza haya sido adquirido para funcionar como oficina. La colaboradora ha recordado incluso que la propia legislación de la comunidad prohíbe instalar oficinas en ese edificio específico.

Así, la politóloga ha asegurado que sus justificaciones carecen "de ningún sentido", con explicaciones que "han ido cambiando de colorines" con el paso de los días y sin ninguna respuesta convincente. Y coincidiendo con el análisis de Silvia Intxaurrondo, la colaboradora ha concluido en que "el sentido común" invita a pensar que la Comunidad de Madrid tenía el objetivo de gestionar la compra de una vivienda oficial para la presidenta.