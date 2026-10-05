'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 6 de octubre: Un jarro de agua fría para Begoña y un personaje inesperado en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' sigue incorporando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

Ambos actores se incorporan al resto de fichajes con los que se ha reforzado 'Sueños de libertad' en esta tercera temporada como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Tasio propone a sus hermanos que le ayuden a él y a su padre en La Industrial. Y Andrés les informa que le han hecho una propuesta de trabajo como ingeniero en la empresa de un amigo en Palma de Mallorca. Mientras, Marta le revela a Andrés que vio a Fina y Bianca besándose y que sus peores presagios se confirman: las dos han retomado su relación. Después, comparte esa misma idea con Digna y le pide que no medie entre ellas mientras Damián le pide perdón a su hija por haber hecho que Bianca y Fina se hayan acercado por su culpa.

Gabriel sugiere a Begoña que posponga la búsqueda de una sustituta para Beatriz hasta que ella decida marcharse definitivamente a Madrid. Después, Gabriel no duda en amenazar a su mujer con quitarle la custodia de sus hijos si sigue espiándole y contándole sus planes a sus primos.

Manuela le pide perdón a Claudia por haberse emborrachado en la comida con los Salazar y haber metido la pata y Claudia le solicita a su tía que no vuelva a hablar de la menopausia en público. Mientras, Valentina pone al corriente a Claudia de la discusión de Begoña y Gabriel que ha confirmado sus sospechas: Begoña sigue enamorada de Andrés.

Don Agustín pide ayuda a Claudia para que le ayude con los preparativos de las fiestas de la colonia y de la romería que se hace todos los años y después el párroco le pide a Miguel que cuide de ella tras llegarle los rumores sobre su relación. Por su parte, Paula muestra su preocupación a Tasio por estar abusando de Salva.

Beatriz y Gabriel tienen un encuentro a escondidas y la niñera sufre un mareo preocupando al abogado, que decide llevarla a un ginecólogo para comprobar que el embarazo sigue bien. Mientras, Begoña tiene una conversación con Valentina en la cantina y la secretaria trata de esquivarla.

Pese a que Digna le prometió a Marta no mover ficha decide hablar con Bianca, que reafirma su amor por Fina. Y alguien inesperado llega a la colonia pues Hugo Brossard se presenta en Toledo después de la llamada que le hizo Pablo. Su aparición provoca que Gabriel se indigne y estalle contra Salazar.

Don Agustín, Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Valentina se encontraba con Claudia y compartía con ella la amenaza de Gabriel. Mientras, Manuela regresaba a la casa de los De La Reina en un estado de embriaguez bastante alto tras su comida en casa de los Salazar con ayuda de Eduardo, y empezaba a temer haberse soltado de más con los Salazar y haber puesto en ridículo a su sobrina. Y Pablo y Nieves hablaban de lo sucedido en la comida y la enfermera reconocía que estaba equivocada con Claudia.

Begoña y Beatriz paseaban con Juanito y se encontraban con Andrés. Tras ello, Begoña y Andrés compartían una conversación mientras Beatriz les escuchaba. Después, Beatriz informaba a Gabriel que fue Begoña quién descubrió lo de su reunión con Gabriel Miranda y no Valentina como él creía y ella le pedía que no le aparte de su vida porque es la única que puede ayudarle y ambos terminaban acordando que se marchará a Madrid cuando su embarazo se empiece a notar.

Miranda se reunía con Gabriel y Pablo y les ponía una única condición para firmar el nuevo contrato de colaboración: que los De La Reina sean readmitidos en sus puestos pues solo confía en ellos. Algo que provocaba que se produzca un fuerte enfrentamiento entre Gabriel y Miranda sin conseguir llegar a un acuerdo pese a los intentos de Pablo de sacarlo adelante. Después, el hombre comunicaba a los De La Reina el desastroso resultado de la negociación con Gabriel.

En la cantina, Salva y Paula seguían acercando posturas y la dependienta no dudaba en hacerle un regalo al cantinero para agradecerle su gesto de dejarles su habitación. Por la noche, Paula enseñaba a Salva a jugar al ajedrez y ambos empezaban a mostrar una gran química mientras Tasio se retrasaba.

Bianca presentaba el retrato de Digna a los De La Reina y el resultado dejaba sin palabras a la mujer. Incluso Marta no tenía reparos en elogiar el trabajo de la pintora mientras ella aseguraba que todo se debió al gran trabajo de Fina con sus fotografías. Después, Bianca no dudaba en besar a Fina y Marta era testigo de ese momento íntimo.

Pablo decidía intervenir ante la guerra entre Gabriel y los De La Reina y llama a Hugo Brossard. Por otro lado, Pablo y Josema compartían una charla y se ponían al día de sus vidas y el arquitecto reconocía que le encantaría volver a enamorarse tras la pérdida de su mujer. Finalmente, Gabriel tendía una trampa a Begoña y señalaba a Valentina como topo y ella terminaba reconociendo haber sido ella.