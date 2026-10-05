TVE suma y sigue con los concursos: Encarga la adaptación española de un 'The Floor' con cantantes para La 1

RTVE sigue apostando fuerte por los concursos para su prime time. Tras el reciente estreno de 'El túnel: avanza y gana' y a la espera de lanzar otras nuevas ofertas como 'El Escondite' y 'Hitster: el juego de los grandes éxitos', ahora la cadena pública pone en marcha la producción de otro formato internacional con la productora de 'The Floor' y 'Trivial Pursuit', que prepara su segunda temporada en La 2.

En este caso, La 1 aúna el género del concurso y del talent show con la adaptación española de 'The Winner Takes It All', un gran formato de entretenimiento familiar en el que 50 cantantes interpretarán diferentes temas en vivo enfrentándose a sorprendentes y espectaculares duelos musicales eliminatorios en los que nunca se sabe cuál puede ser la próxima canción.

'The Winner Takes It All' es un formato de la productora internacional Talpa Studios, la empresa detrás del éxito mundial de 'The Floor' así como 'La Voz'. Para su producción RTVE se ha aliado precisamente con Stratos Studio, la compañía que se encarga de la producción de 'The Floor' así como de 'Trivial Pursuit'.

Pero más allá de contar con su misma productora, la mecánica de este nuevo concurso que emitirá La 1 recuerda mucho a la del formato que presenta con gran éxito Chenoa. Y es que si en 'The Floor' son 100 participantes luchando en este caso son 50 los que demostrarán sus dotes como cantantes.

Así funciona 'The Winner Takes It All'

Así, en este caso, 50 concursantes, expertos en distintos géneros musicales, se enfrentarán cantando en duelos eliminatorios. El último que quede en pie se llevará un premio de 100.000 euros, que casualmente es el mismo premio que reciben los concursantes de 'The Floor' y 'El túnel: avanza y gana'.

Cada artista se situará en una casilla sobre el tema que va a interpretar. Un sistema aleatorio seleccionará al primer concursante, que deberá elegir a quién retar entre sus vecinos, pudiendo pedir información sobre el nivel o las cualidades de sus rivales. Una vez decidido el duelo, cada participante defenderá su tema y tres reconocidos jueces del mundo musical puntuarán las actuaciones. El que más puntos obtenga ganará el duelo, el perdedor será eliminado y abandonará el programa.

El casting buscará combinar cantantes aficionados, profesionales y semiprofesionales: de rock, estrellas de ópera, segundas voces, miembros de coros y cantantes que alcanzaron la popularidad con un gran éxito.

En el concurso tendrán que cantar en vivo acompañados por una banda. El repertorio estará formado por grandes éxitos muy reconocibles y géneros muy diversos: pop, soul, jazz, rock, chanson, ópera, musical, folk, country, schlager, latino, copla y cantautor.

'The Winner Takes It All' se estrenó a comienzos de este año en Países Bajos, en SBS6, y ha sido renovado, tras convertirse en el mejor estreno de un talent show en la cadena de los últimos cinco años, con una cuota media del 15,4%. En Francia, el formato ha sido adquirido por France Télévisions, y la de España es la tercera adaptación internacional.