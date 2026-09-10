RTVE presenta 'El Escondite' de Grison, un concurso para "las dos Españas": Casting completo de 18 famosos y su gran plató

RTVE ha presentado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, al que asiste El Televisero, 'El Escondite', su nueva apuesta de entretenimiento para La 1 que recupera uno de los juegos más universales de la infancia y lo convierte en un gran espectáculo televisivo. El formato, presentado por Grison, cuenta con una espectacular casa construida a gran escala dentro de un plató y reúne a 18 famosos que tendrán que poner a prueba su ingenio, estrategia y capacidad para pasar desapercibidos.

'El Escondite' es la adaptación española de 'The House of Hide and Seek', formato creado por Talpa Studios, David Grifhorst y FOX Entertainment Studios. La producción corre a cargo de RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España y Talpa Studios y cuenta con una mecánica muy sencilla: antes de entrar en la casa, los participantes se enfrentarán a diferentes juegos para determinar quiénes tendrán derecho a esconderse y quién deberá asumir el papel de buscador.

Una casa de dos plantas y más de 120 escondites: el gran secreto del concurso de TVE

El gran atractivo visual de 'El escondite' está en su enorme decorado. RTVE ha construido dentro de un gran plató una casa de dos plantas repleta de habitaciones, escaleras, cocina, pasadizos y rincones diseñados específicamente para que los concursantes puedan desaparecer de la vista de sus compañeros.

El espacio cuenta con más de 120 escondites oficiales, aunque durante las grabaciones aparecieron nuevas posibilidades que ni siquiera estaban previstas inicialmente. Pablo Abelenda, productor ejecutivo de Warner Bros. ITVP España, lo ha resumido así: "Los escondites oficiales son 120, tuvimos que decir que había más porque se inventaron nuevos sobre la marcha". El responsable también ha definido el escenario como "una bestia de plató".

La dimensión del decorado será, por tanto, una parte esencial de la competición. Los famosos no solo tendrán que encontrar un lugar donde ocultarse, sino pensar cómo hacerlo sin levantar sospechas y aprovechar cada rincón de una casa concebida como un enorme tablero de juego.

Esconderse nunca había sido tan divertido✨🔝



‘El Escondite’, el nuevo programa donde encontrar el mejor escondite puede marcar la diferencia🤫



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Grison debuta como presentador y lleva el formato a un terreno más ibérico

Grison junto a Inés Hernand y Vicco, concursantes de 'El escondite'

'El escondite' supone además el debut de Grison como presentador en solitario después de años como uno de los rostros más reconocibles de 'La Revuelta'. Su personalidad y capacidad de improvisación serán fundamentales para conducir un formato que pretende mantener el carácter lúdico de su premisa.

El cómico ha explicado que su intención ha sido adaptar el formato original a la personalidad de la televisión española: "He intentado llevar este formato a nuestro terreno, viene de Holanda y quería que fuera más ibérico". Una transformación que pasa por incorporar más humor e improvisación a una propuesta que en su origen tenía un tono más frío.

Grison también ha resumido la experiencia de los participantes durante las grabaciones: "El escondite es un juego infantil y hemos disfrutado como niños". Sobre el casting, ha bromeado con la variedad de perfiles que se han reunido: "Han venido las dos Españas, desde Bertín Osborne a Inés Hernand, entre medias cabe España entera".

18 famosos obligados a hacer algo que no suelen hacer: pasar desapercibidos

El casting reúne a 18 participantes procedentes de ámbitos muy diferentes. Paco Tous, Rosa López, Sergio Bezos, Belinda Washington, Inés Hernand, Bertín Osborne, Asha, Kira Miró, Javi Hoyos, Vicco, Ana Fernández, Miquel Montoro, Pepón Nieto, Jorge Garbajosa, Álvaro Casares, Elena Furiase, Guillermo Furiase y Valeria Vegas serán los protagonistas de esta primera edición.

Precisamente para ellos, uno de los grandes retos será hacer lo contrario de lo que suelen hacer delante de las cámaras: desaparecer. Inés Hernand ha destacado que "va a ser todo un reto para la gente de la farándula que le gusta estar siempre en el centro, pasar desapercibidos".

La presentadora también ha defendido el carácter diferencial de la propuesta: "Me he educado con la televisión y puedo decir que este formato sorprende". Una valoración que comparte con Grison, que ha destacado el trabajo de Pablo Abelenda al frente del proyecto: "Pablo entiende muy bien qué es lo que quiere la audiencia".

Bertín Osborne escondido y Pepón Nieto convertido en el gran fugitivo

Imagen de la presentación de 'El escondite'

La convivencia entre perfiles tan diferentes también ha dejado momentos especialmente llamativos durante la grabación. Inés Hernand ha asegurado que "merece la pena ver a Bertín Osborne escondiéndose", una situación que Grison ha llevado todavía más lejos con una de sus bromas: "O saliendo del armario, que es la primera vez que lo hace".

El presentador también ha encontrado una particular explicación para la participación de Pepón Nieto: "Pepón llevaba 10 años escondido, le hemos encontrado por fin". El humor será así uno de los ingredientes que acompañará a una competición en la que los famosos tendrán que enfrentarse a situaciones muy alejadas de sus habituales apariciones televisivas, "recuerdo un escondite que era un armario, se me caían las gotas de sudor de la tensión", añadía Vicco.

Más allá de jugar con los participantes, Grison ha tenido que enfrentarse a su propio desafío delante de las cámaras. "Ha sido un reto, me he tenido que aprender reglas y un guion", ha reconocido el presentador, que incluso ha bromeado con el esfuerzo que le ha supuesto tener que mantener una estructura más definida de la habitual: "Desde las oposiciones no tenía yo esta mente tan desarrollada, me siento muy fluido". La experiencia, sin embargo, parece haberle convencido de cara al futuro: "Ahora mismo podría hacer un programa, si cabe mejor". Incluso Inés Hernand ha valorado su trabajo al frente del formato: "Grison está magnético, lo ha hecho fenomenal".

Un torneo que terminará con seis finalistas y un ganador

La competición arrancará con seis famosos que se enfrentarán a una serie de juegos previos. Sus resultados determinarán quién consigue el derecho a esconderse y quién tendrá que buscar. En cada programa, los dos mejores participantes lograrán una plaza para la final.

Los seis finalistas competirán entonces por convertirse en el mejor jugador de 'El escondite'. El ganador podrá además donar el bote a la ONG que elija, poniendo el broche a una competición que pretende recuperar la diversión del juego de infancia con una producción de gran escala.

Tal y como se ha dejado caer durante su presentación en el FesTVal, 'El Escondite' llegará previsiblemente a lo largo del otoño a la programación de La 1 de TVE, con Grison al frente y un decorado que convierte la casa en el auténtico protagonista de un formato pensado para jugar, sorprender y volver a mirar la televisión con ojos de niño.