'El perro andaluz' de Manu Sánchez anuncia a sus dos invitados de hoy en La 1 de TVE, con el reto de hacer frente a 'Supervivientes All Stars'

Tras volver a conquistar a la audiencia durante su regreso a TVE el pasado jueves, 'El perro andaluz' regresa esta semana con una nueva tanda de invitados y con 'La Revuelta' como telonero. Manu Sánchez se enfrenta a su segunda cita de la temporada con un importante rival en audiencias: el estreno de 'Supervivientes All Stars' en Telecinco, que arranca su tercera edición esta semana.

El humorista retomó su espacio de entrevistas en La 1 la semana pasada tras disfrutar de una breve pausa vacacional, firmando un 11.5% de share y 896.000 espectadores en su emisión inaugural. Así, el de Sevilla saca la artillería pesada este jueves para competir contra el gran estreno de Telecinco, esta vez con el apoyo de David Broncano y su equipo, que afrontan su primera semana de emisiones.

Jesús Vázquez y Rosa María Calaf, los invitados de Manu Sánchez en 'El perro andaluz' este jueves

El primero en pasar por el sofá de 'El perro andaluz' este jueves será Jesús Vázquez, que visita a Manu Sánchez tras el estreno de 'El túnel: avanza y gana', el nuevo concurso que conduce en La 1 durante la noche de los miércoles. El presentador aterriza en el auditorio de Sevilla tras su paso por el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde ha acudido esta semana para presentar la nueva apuesta de TVE.

🤍💚 ESTE JUEVES vendrán a ladrar a 'El Perro Andaluz' by @_ManuSanchez_, y esperamos que también se diviertan...



💥💥 ¡@_jesusvazquez_ y Rosa María Calaf! 💥💥



📺En @La1_tve, después de @LaRevuelta_TVE#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/7c2qmq5FUH — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) September 9, 2026

La segunda estrella de la noche será periodista Rosa María Calaf, que acudirá por primera vez al programa del humorista para hacer un repaso de su trayectoria profesional, especialmente marcada por su trabajo como corresponsal de RTVE en países como Estados Unidos o Buenos Aires. La comunicadora se sincerará sobre sus 26 años en la corporación, donde ha informado desde 93 países, especializándose en la cobertura de zonas de conflicto.

Entre el plantel de colaboradores de esta nueva entrega de 'El perro andaluz' no faltará Carmen Fuentes, que regresará una vez más a escena con su sección dedicada a repasar el amplio archivo de RTVE, recuperando escenas, historias y personajes populares. También regresan las preguntas de 'El perro verde', el guiño particular de Manu Sánchez a Jesús Quintero con el que pone a prueba a sus invitados y como no, el Confesionario.