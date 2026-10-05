TVE emprende medidas y cambia el horario de emisión de 'Malas Lenguas' en la parrilla de La 2 por la actualidad de este lunes

Pedro Sánchez ha pulsado este lunes el botón de las elecciones, que se adelantan al próximo 29 de noviembre, y las cadenas de televisión se han movilizado para ofrecer coberturas especiales sobre la que es la noticia del día y del presente curso político. En el caso de RTVE, sus movimientos han consistido en una supresión de parte de 'Mañaneros 360' en La 1 en favor de los servicios informativos del ente público y en una notable ampliación de 'Malas Lenguas' en la tarde de La 2.

El programa que encabezan Gonzalo Miró y Esther Palomera cambia su horario de emisión de manera excepcional este lunes 5 de octubre y anticipa su arranque a las 17:15 horas tal y como ha notificado la corporación en sus canales de comunicación oficiales. Es decir, hablamos de un adelanto de media hora con respecto a lo que es habitual (17:45 h.) y de treinta minutos más de cuota de pantalla en una jornada muy decisiva en la que hay mucho que analizar.

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Esta maniobra de TVE para satisfacer la alta demanda de contenidos políticos significará que 'Malas Lenguas' competirá frontalmente desde La 2 con 'Directo al grano' en La 1. Algo que no suele suceder. Al tratarse de formatos muy parecidos, con un target objetivo también similar, siempre se ha optado por no solaparlos; de ahí que el magacín de Miró y Palomera no comience hasta el fin del presentado por Marta Flich y Martín Barreiro.

En cuanto a su hora de finalización, no habrá novedades. 'Malas Lenguas' concluirá en La 2 y dará el salto a La 1 al filo de las 19:50 horas, una vez concluya la serie 'La Promesa'. A partir de ahí, con la incorporación de Ana Hinestrosa al equipo de presentadores, el infotaiment se emitirá en la cadena principal de RTVE hasta las 20:25 horas; momento en el que se cederá el relevo a 'Aquí la Tierra', el programa divulgativo comandado por Jacob Petrus.

Así queda la parrilla vespertina de La 2 este lunes: