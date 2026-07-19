Manu Sánchez se sale del papel y se atreve a dejar clara su inclinación para la final del Mundial con este pronóstico en TVE

A solo unas horas de celebrarse la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, TVE se está volcando con esta cita histórica pues será la primera vez que la cadena pública retransmita una final de un Mundial con La Roja jugándose la victoria después de que fuera Telecinco quién emitiera la final frente a Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Así, desde por la mañana, La 1 ha ofrecido un especial de 'D Corazón' con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos a partir de las 12:00 horas centrado prácticamente en la cita futbolística. Un programa que ha contado con colaboradores especiales, como los periodistas deportivos Sergio Sauca e Irene Junquera y con conexiones con muchas ciudades españolas.

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Pero además, 'D Corazón' ha ofrecido el testimonio de muchos personajes famosos apoyando a nuestra selección de cara a la final contra Argentina. Así, ha emitido mensajes de Antonio Banderas o incluso José Carlos Montoya, que ha saltado por un día de Telecinco a TVE. Y quién ha querido mojarse antes del partido con su propio pronóstico ha sido Manu Sánchez.

De esta manera, el cómico y presentador de 'El perro andaluz' se atrevía a hacer su claro vaticinio sobre el resultado de la final. "De corazón os hago un pronóstico feliz. Os voy a hacer una confesión también. Estamos ya preparados, tenemos todo listo para grabar la celebración y la felicitación y la fiesta a lo grande que vamos a vivir hoy en cuanto termine el partido porque la segunda estrella nos la traemos, de corazón, os lo he prometido", empezaba diciendo el sevillano.

"Y os hago un pronóstico. Creo que esto es un 3-1 a las claras. Porro, Lamine Yamal y Fabián. Y el gol de Argentina, el del honor, se lo dejamos a Messi y que sea precioso y muy bonito, pero cuando ya vayamos 3 a 0. Hoy España se trae la segunda estrella", concluía Manu Sánchez.