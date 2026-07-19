La abuela de Lamine Yamal irrumpe en RTVE antes de la final del Mundial y tienen que pararla para evitar una multa

Este domingo, TVE se está volcando con la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina y la gran gesta a la que se enfrenta nuestra selección para conseguir nuestra segunda estrella. Así, por la mañana, La 1 ha adelantado el horario de 'D Corazón' y ha ofrecido un especial con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para seguir la última hora de nuestra selección y cómo viven algunos de sus familiares estas horas previas.

Así, por ejemplo, la reportera Marina Sala se desplazaba hasta Mataró, la localidad que vio crecer a Lamine Yamal. A lo largo del programa, la periodista se desplazaba por la ciudad para pulsar el ambiente de los vecinos y familiares del crack español. Y en una de las conexiones tenía la oportunidad de hablar con Ryan, primo del futbolista, y con Fátima, su abuela.

La mujer ha confesado que suele estar tranquila durante los partidos que juega su nieto pero que reza mucho para que consiga ganar. Además también revelaba que desde que era pequeño le ha apoyado en todo y más desde que empezó su carrera como futbolista en el F.C. Barcelona. Y para conocer mejor a Lamine Yamal, la abuela también revelaba lo que desayunaba el futbolista cuando era joven.

Era entonces cuando Fátima con total naturalidad se ponía a nombrar marcas tanto del supermercado en el que compraba como de los productos que le pedía su nieto para desayunar. Al ver que la mujer no paraba de hacer promoción de diferentes marcas, algo que está totalmente prohibido en televisión y más en RTVE para no hacer publicidad encubierta, la reportera de 'D Corazón' trataba de salir al rescate de la mujer con poco éxito.

La abuela de Lamine Yamal mete en problemas a una reportera de 'D Corazón' en TVE

Fátima, la abuela de Lamine Yamal, en 'D Corazón'. | RTVE

"No hace falta decir tantas marcas", le avisaba Marina Sala a la abuela de Lamine Yamal. Sin embargo, Fátima insistía en nombrar algunas marcas provocando la risa de la reportera que ya no sabía que hacer para evitar que siguiera metiendo en problemas al programa, al ser consciente de que no paraba de promocionar sin consentimiento.

A la vuelta de la conexión, Anne Igartiburu disculpaba a la abuela de Lamine Yamal y daba la cara por ella. "Gracias a esa abuela, ¡que emoción!. A la abuela se le permite todo, que diga las marcas, total. Ella lo que quiere es decir todo lo que ha cuidado a su nieto y eso nos emociona. Yo estoy emocionada. Tengo que decir shukran, claro que sí, gracias que vaya muy bien y ojalá que ganemos el Mundial. Y gracias a su nieto y tantas y tantas familias que se entregan con los suyos", concluía Anne Igartiburu.